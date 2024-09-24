Недорогого китайського конкурента Tesla із запасом ходу 685 км показали до прем'єри (фото)

Електромобіль XPeng P7+ — обтічний седан Е-класу довжиною 5 метрів. Модель запропонують у версіях потужністю 241 та 308 сил із запасом ходу до 685 км.

Related video

В інтернет потрапили фото Xpeng P7+. Недорогий електричний седан дебютує у жовтні. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Xpeng P7+ — старший брат моделі Р5 вартістю приблизно $25 000 у базовій версії. Великий електричний седан Е-класу стане доступною альтернативою Tesla Model S.

Електрокар сягає 5 метрів у довжину Фото: carscoops.com

Габарити Xpeng P7+:

довжина – 5056 мм;

ширина – 1937 мм;

висота – 1512 мм;

колісна база – 3000 мм.

Важливо

В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Xpeng P7+ вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", покатим дахом, тоненькими світлодіодними фарами та ліхтарями. У нього висувні дверні ручки та невеликий задній спойлер.

Ззаду встановлено невеликий спойлер Фото: carscoops.com

Салон Xpeng P7+ наразі не показали, проте частково розкрили його характеристики. Авто отримає інноваційні електромотори потужністю 241 та 308 к. с. із низькою енерговитратою – усього 11 кВт∙год на 100 км.

Саме тому вдалося добитися чималого запасу ходу з досить невеликими батареями. Базовий варіант із батареєю ємністю 60,7 кВт∙год зможе проїхати 575 км без підзарядки, а топова версія з батареєю на 76,3 кВт∙год – 685 км. Крім того, електрокар отримає систему напівавтономного руху зі штучним інтелектом.

До речі, недавно презентували "сухопутний авіаносець" Xpeng із летючим авто в багажнику.

Також Фокус розповідав про бюджетний електромобіль Xpeng за $13 700.