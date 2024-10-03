Подарок на день рождения: детям разрешили разрисовать настоящий Ferrari (видео)

Украшением вечеринки ко дню рождения Ноа из Дубаи стал настоящий Ferrari F8 Tributo. Шестилетний именинник и его друзья разрисовали суперкар.

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Оригинальный подарок получил на день рождения шестилетний Ноа из Дубая. Ему разрешили разрисовать настоящий суперкар Ferrari. Видео с вечеринки опубликовали на странице Dubai Elevated в Instagram.

Родители Ноа решили организовать тематическую вечеринку, посвященную Ferrari. Помещение, где праздновали день рождения, украсили красными флагами, логотипами Ferrari и декором в виде гоночного трека.

Однако главным украшением праздника стал Ferrari F8 Tributo. Суперкар не только пригнали на вечеринку, но и позволили Ноа и его гостям разрисовать авто.

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Дети дружно взялись за кисти и начали красить желтый Ferrari в синий цвет. К тому же, на суперкаре написали имя именинника. Авто превратили в своеобразный арт-объект, который при необходимости можно быстро отмыть.

Дети использовали синюю краску На авто написали имя именинника

Суперкар Ferrari F8 Tributo стоит от 330 000 долларов. Двухдверное купе оснащено 3,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 л. с. и способно разогнаться до сотни за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Кстати, недавно в Турции пятилетний мальчик разогнал суперкар Lamborghini до 300 км/ч.

Также Фокус рассказывал, что в Дубае продают уникальный Ferrari за 9 миллионов долларов.