Подарунок на день народження: дітям дозволили розмалювати справжній Ferrari (відео)

Окрасою вечірки до дня народження Ноа з Дубаї став справжній Ferrari F8 Tributo. Шестирічний іменинник та його друзі розмалювали суперкар.

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Оригінальний подарунок отримав на день народження шестирічний Ноа із Дубая. Йому дозволили розмалювати справжній суперкар Ferrari. Відео з вечірки опублікували на сторінці Dubai Elevated в Instagram.

Батьки Ноа вирішили організувати тематичну вечірку, присвячену Ferrari. Приміщення, де святкували день народження, прикрасили червоними прапорами, логотипами Ferrari та декором у вигляді гоночного треку.

Проте головною прикрасою свята став Ferrari F8 Tributo. Суперкар не лише пригнали на вечірку, а й дозволили Ноа та його гостям розмалювати авто.

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Діти дружно взялися за пензлі та почали фарбувати жовтий Ferrari в синій колір. До того ж, на суперкарі написали ім’я іменинника. Авто перетворили на своєрідний арт-об’єкт, який за потреби можна швидко відмити.

Діти використали синю фарбу На авто написали ім'я іменинника

Суперкар Ferrari F8 Tributo коштує від 330 000 доларів. Дводверне купе оснащене 3,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 к. с. та здатне розігнатися до сотні за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

До речі, недавно в Туреччині п’ятирічний хлопчик розігнав суперкар Lamborghini до 300 км/год.

Також Фокус розповідав, що в Дубаї продають унікальний Ferrari за 9 мільйонів доларів.