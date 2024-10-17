Раритеты на 24 миллиона евро: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию ретро-авто (фото)

В коллекции собраны винтажные немецкие и британские авто, выпущенные с 1897 по 1965 год. Ориентировочная стоимость некоторых машин достигает 4-5 миллионов евро.

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В Мюнхене на аукционе RM Sotheby's распродадут большую коллекцию ретроавто. С молотка уйдут два десятка раритетных машин. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes Type 122 1923 года оценили в 5 миллионов евро Фото: RM Sotheby's

Автомобили собрал коллекционер Дитер Ауманн. Практически все они — немецкого производства, исключение составляет лишь Aston Martin DB5. Машины выпущены с 1897 по 1965 год.

Mercedes 710SS 1929 года Фото: RM Sotheby's

Ориентировочная стоимость всей коллекции — более 24 миллионов евро. Самым дорогим является уникальный Mercedes Type 122 1923 года за 5 миллионов евро — один из четырех болидов, созданных для гонки "500 миль Индианаполиса".

Porsche 550 1955 года стоит более 4 миллионов евро Фото: RM Sotheby's

В более чем 4 миллиона евро оценили родстер Mercedes 710SS 1929 года и спорткар Porsche 550 1955 года. Также очень ценными являются 225-сильный Mercedes SSK и сразу два Mercedes 300SL — купе и кабриолет. Все они стоят более миллиона евро.

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Самое старое авто в коллекции — Benz Velo 1897 года. Также продается Mercedes-Knight 16/45 1913 года, способный развить 80 км/ч.

Benz Velo 1894 года Фото: RM Sotheby's Mercedes-Knight 16/45 1913 года Фото: RM Sotheby's Mercedes SSK 1929 года Фото: RM Sotheby's BMW 327/28 1939 года Фото: RM Sotheby's Opel Olympia 1940 года Фото: RM Sotheby's Veritas RS 1948 года Фото: RM Sotheby's Mercedes 300 SL 1955 года Фото: RM Sotheby's Porsche 356 Speedster 1956 года Фото: RM Sotheby's Aston Martin DB5 1965 года Фото: RM Sotheby's

Кроме того, в коллекции есть несколько BMW 327 и 328, среди которых — и редкий гоночный вариант. Среди других лотов — два Porsche 356 Speedster, раритетные болиды Veritas и эксклюзивный родстер Opel Olympia 1940 года.

Кстати, недавно старинный британский мотоцикл 1936 года ушел с молока по цене нового суперкара Ferrari.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили необычный Mercedes W126 с дверью типа "крыло чайки".