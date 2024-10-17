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Авто

Раритеты на 24 миллиона евро: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию ретро-авто (фото)

коллекция авто, ретроавто, mercedes 300sl, Porsche 550, BMW 327
Фото: RM Sotheby's | В коллекции Дитера Ауманна собрали два десятка раритетных авто

В коллекции собраны винтажные немецкие и британские авто, выпущенные с 1897 по 1965 год. Ориентировочная стоимость некоторых машин достигает 4-5 миллионов евро.

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В Мюнхене на аукционе RM Sotheby's распродадут большую коллекцию ретроавто. С молотка уйдут два десятка раритетных машин. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes Type 122 1923, коллекция авто, ретроавто, ретроавто Fullscreen
Mercedes Type 122 1923 года оценили в 5 миллионов евро
Фото: RM Sotheby's

Автомобили собрал коллекционер Дитер Ауманн. Практически все они — немецкого производства, исключение составляет лишь Aston Martin DB5. Машины выпущены с 1897 по 1965 год.

Mercedes 710SS 1929, коллекция авто, ретроавто, ретроавто Fullscreen
Mercedes 710SS 1929 года
Фото: RM Sotheby's

Ориентировочная стоимость всей коллекции — более 24 миллионов евро. Самым дорогим является уникальный Mercedes Type 122 1923 года за 5 миллионов евро — один из четырех болидов, созданных для гонки "500 миль Индианаполиса".

Porsche 550, коллекция авто, ретроавто Fullscreen
Porsche 550 1955 года стоит более 4 миллионов евро
Фото: RM Sotheby's

В более чем 4 миллиона евро оценили родстер Mercedes 710SS 1929 года и спорткар Porsche 550 1955 года. Также очень ценными являются 225-сильный Mercedes SSK и сразу два Mercedes 300SL — купе и кабриолет. Все они стоят более миллиона евро.

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Самое старое авто в коллекции — Benz Velo 1897 года. Также продается Mercedes-Knight 16/45 1913 года, способный развить 80 км/ч.

Benz Velo 1894 года Fullscreen
Benz Velo 1894 года
Фото: RM Sotheby's
Mercedes-Knight 16/45 1913 года Fullscreen
Mercedes-Knight 16/45 1913 года
Фото: RM Sotheby's
Mercedes SSK 1929 года Fullscreen
Mercedes SSK 1929 года
Фото: RM Sotheby's
BMW 327/28 1939 года Fullscreen
BMW 327/28 1939 года
Фото: RM Sotheby's
Opel Olympia 1940 года Fullscreen
Opel Olympia 1940 года
Фото: RM Sotheby's
Veritas RS 1948 года Fullscreen
Veritas RS 1948 года
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 300 SL 1955 года Fullscreen
Mercedes 300 SL 1955 года
Фото: RM Sotheby's
Porsche 356 Speedster 1956 года Fullscreen
Porsche 356 Speedster 1956 года
Фото: RM Sotheby's
Aston Martin DB5 1965 года Fullscreen
Aston Martin DB5 1965 года
Фото: RM Sotheby's
Benz Velo 1894 года
Mercedes-Knight 16/45 1913 года
Mercedes SSK 1929 года
BMW 327/28 1939 года
Opel Olympia 1940 года
Veritas RS 1948 года
Mercedes 300 SL 1955 года
Porsche 356 Speedster 1956 года
Aston Martin DB5 1965 года

Кроме того, в коллекции есть несколько BMW 327 и 328, среди которых — и редкий гоночный вариант. Среди других лотов — два Porsche 356 Speedster, раритетные болиды Veritas и эксклюзивный родстер Opel Olympia 1940 года.

Кстати, недавно старинный британский мотоцикл 1936 года ушел с молока по цене нового суперкара Ferrari.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили необычный Mercedes W126 с дверью типа "крыло чайки".