Раритети на 24 мільйони євро: на аукціон виставили вражаючу колекцію ретроавто (фото)

У колекції зібрані вінтажні німецькі та британські авто, випущені з 1897 по 1965 рік. Орієнтовна вартість деяких машин сягає 4-5 мільйонів євро.

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Mercedes Type 122 1923 року оцінили в 5 мільйонів євро Фото: RM Sotheby's

Автомобілі зібрав колекціонер Дітер Ауманн. Практично всі вони – німецького виробництва, виняток становить лише Aston Martin DB5. Машини випущені з 1897 по 1965 рік.

Mercedes 710SS 1929 року Фото: RM Sotheby's

Орієнтовна вартість всієї колекції – понад 24 мільйони євро. Найдорожчим є унікальний Mercedes Type 122 1923 року за 5 мільйонів євро – один із чотирьох болідів, створених для перегонів "500 миль Індіанаполіса".

Porsche 550 1955 року коштує понад 4 мільйони євро Фото: RM Sotheby's

У понад 4 мільйони євро оцінили родстер Mercedes 710SS 1929 року та спорткар Porsche 550 1955 року. Також дуже цінними є 225-сильний Mercedes SSK та одразу два Mercedes 300SL – купе та кабріолет. Усі вони коштують понад мільйон євро.

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Найстаріше авто в колекції – Benz Velo 1897 року. Також продається Mercedes-Knight 16/45 1913 року, здатний розвинути 80 км/год.

Benz Velo 1894 року Фото: RM Sotheby's Mercedes-Knight 16/45 1913 року Фото: RM Sotheby's Mercedes SSK 1929 року Фото: RM Sotheby's BMW 327/28 1939 року Фото: RM Sotheby's Opel Olympia 1940 року Фото: RM Sotheby's Veritas RS 1948 року Фото: RM Sotheby's Mercedes 300 SL 1955 року Фото: RM Sotheby's Porsche 356 Speedster 1956 року Фото: RM Sotheby's Aston Martin DB5 1965 року Фото: RM Sotheby's

Крім того, в колекції є кілька BMW 327 і 328, серед яких – і рідкісний гоночний варіант. Серед інших лотів – два Porsche 356 Speedster, раритетні боліди Veritas та ексклюзивний родстер Opel Olympia 1940 року.

До речі, нещодавно старовинний британський мотоцикл 1936 року пішов із молока за ціною нового суперкара Ferrari.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили незвичний Mercedes W126 із дверима типу "крило чайки".