Раритети на 24 мільйони євро: на аукціон виставили вражаючу колекцію ретроавто (фото)
У колекції зібрані вінтажні німецькі та британські авто, випущені з 1897 по 1965 рік. Орієнтовна вартість деяких машин сягає 4-5 мільйонів євро.
У Мюнхені на аукціоні RM Sotheby’s розпродадуть велику колекцію ретроавто. З молотка підуть два десятки раритетних машин. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.
Автомобілі зібрав колекціонер Дітер Ауманн. Практично всі вони – німецького виробництва, виняток становить лише Aston Martin DB5. Машини випущені з 1897 по 1965 рік.
Орієнтовна вартість всієї колекції – понад 24 мільйони євро. Найдорожчим є унікальний Mercedes Type 122 1923 року за 5 мільйонів євро – один із чотирьох болідів, створених для перегонів "500 миль Індіанаполіса".
У понад 4 мільйони євро оцінили родстер Mercedes 710SS 1929 року та спорткар Porsche 550 1955 року. Також дуже цінними є 225-сильний Mercedes SSK та одразу два Mercedes 300SL – купе та кабріолет. Усі вони коштують понад мільйон євро.
Найстаріше авто в колекції – Benz Velo 1897 року. Також продається Mercedes-Knight 16/45 1913 року, здатний розвинути 80 км/год.
Крім того, в колекції є кілька BMW 327 і 328, серед яких – і рідкісний гоночний варіант. Серед інших лотів – два Porsche 356 Speedster, раритетні боліди Veritas та ексклюзивний родстер Opel Olympia 1940 року.
До речі, нещодавно старовинний британський мотоцикл 1936 року пішов із молока за ціною нового суперкара Ferrari.
Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили незвичний Mercedes W126 із дверима типу "крило чайки".