Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Раритети на 24 мільйони євро: на аукціон виставили вражаючу колекцію ретроавто (фото)

колекція авто, ретроавто, mercedes 300sl, Porsche 550, BMW 327
Фото: RM Sotheby's | У колекції Дітера Ауманна зібрали два десятки раритетних авто

У колекції зібрані вінтажні німецькі та британські авто, випущені з 1897 по 1965 рік. Орієнтовна вартість деяких машин сягає 4-5 мільйонів євро.

Related video

У Мюнхені на аукціоні RM Sotheby’s розпродадуть велику колекцію ретроавто. З молотка підуть два десятки раритетних машин. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes Type 122 1923, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Mercedes Type 122 1923 року оцінили в 5 мільйонів євро
Фото: RM Sotheby's

Автомобілі зібрав колекціонер Дітер Ауманн. Практично всі вони – німецького виробництва, виняток становить лише Aston Martin DB5. Машини випущені з 1897 по 1965 рік.

Mercedes 710SS 1929, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Mercedes 710SS 1929 року
Фото: RM Sotheby's

Орієнтовна вартість всієї колекції – понад 24 мільйони євро. Найдорожчим є унікальний Mercedes Type 122 1923 року за 5 мільйонів євро – один із чотирьох болідів, створених для перегонів "500 миль Індіанаполіса".

Porsche 550, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Porsche 550 1955 року коштує понад 4 мільйони євро
Фото: RM Sotheby's

У понад 4 мільйони євро оцінили родстер Mercedes 710SS 1929 року та спорткар Porsche 550 1955 року. Також дуже цінними є 225-сильний Mercedes SSK та одразу два Mercedes 300SL – купе та кабріолет. Усі вони коштують понад мільйон євро.

Важливо
Перший електромобіль Cadillac Escalade подорожчав у 4 рази за лічені хвилини (фото)
Перший електромобіль Cadillac Escalade подорожчав у 4 рази за лічені хвилини (фото)

Найстаріше авто в колекції – Benz Velo 1897 року. Також продається Mercedes-Knight 16/45 1913 року, здатний розвинути 80 км/год.

Benz Velo 1894 Fullscreen
Benz Velo 1894 року
Фото: RM Sotheby's
Mercedes-Knight Fullscreen
Mercedes-Knight 16/45 1913 року
Фото: RM Sotheby's
Mercedes SSK 1929 Fullscreen
Mercedes SSK 1929 року
Фото: RM Sotheby's
BMW 327-28 Fullscreen
BMW 327/28 1939 року
Фото: RM Sotheby's
Opel Olympia 1940 Fullscreen
Opel Olympia 1940 року
Фото: RM Sotheby's
Veritas RS 1948 Fullscreen
Veritas RS 1948 року
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 300 SL Fullscreen
Mercedes 300 SL 1955 року
Фото: RM Sotheby's
Porsche 356 Speedster Fullscreen
Porsche 356 Speedster 1956 року
Фото: RM Sotheby's
Aston Martin DB5 Fullscreen
Aston Martin DB5 1965 року
Фото: RM Sotheby's
Benz Velo 1894
Mercedes-Knight
Mercedes SSK 1929
BMW 327-28
Opel Olympia 1940
Veritas RS 1948
Mercedes 300 SL
Porsche 356 Speedster
Aston Martin DB5

Крім того, в колекції є кілька BMW 327 і 328, серед яких – і рідкісний гоночний варіант. Серед інших лотів – два Porsche 356 Speedster, раритетні боліди Veritas та ексклюзивний родстер Opel Olympia 1940 року.

До речі, нещодавно старовинний британський мотоцикл 1936 року пішов із молока за ціною нового суперкара Ferrari.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили незвичний Mercedes W126 із дверима типу "крило чайки".