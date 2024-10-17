Первый электрический Range Rover Sport полностью рассекретили до премьеры (фото)
Электромобиль Range Rover Sport получит полнопроводную силовую установку мощностью минимум 550 л. Запас хода внедорожника превысит 500 км.
Range Rover Sport впервые получит электрическую модификацию. Внедорожник презентуют в 2025 году, однако недавно он был замечен вблизи автодрома Нюрбургринг в Германии во время тестов. Шпионские фото электрокара опубликовал сайт Carscoops.
На фото видно, что электромобиль Range Rover Sport снаружи почти не отличается от бензиновой или дизельной версии внедорожника. Его издают несколько иной дизайн радиаторной решетки и измененный задний бампер.Важно
В салоне прототипа Range Rover Sport Electric установили каркас безопасности, ведь тесты на Нююрбургринге производят на больших скоростях. Серийный электрокар должен сохранить в интерьере традиционный стиль Range Rover.
Внедорожник получит ту же полноприводную силовую установку, что и электромобиль Range Rover. Ее мощность составит не менее 550 сил, а запас хода электрокара превысит 500 км. Кроме того, разработчики заявили, что Range Rover Sport Electric сохранит хорошие внедорожные возможности.
Кстати, недавно в Киеве засветился самый мощный и быстрый Range Rover Sport с 635-сильным V8 твин-турбо.
Также Фокус рассказывал, что первый электромобиль Cadillac Escalade был продан на аукционе за $550 000.