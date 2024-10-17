Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Первый электрический Range Rover Sport полностью рассекретили до премьеры (фото)

Range Rover Sport Electric, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, электромобиль Range Rover, Range Rover
Фото: carscoops.com | Электрокар Range Rover Sport тестируют в Германии

Электромобиль Range Rover Sport получит полнопроводную силовую установку мощностью минимум 550 л. Запас хода внедорожника превысит 500 км.

Related video

Range Rover Sport впервые получит электрическую модификацию. Внедорожник презентуют в 2025 году, однако недавно он был замечен вблизи автодрома Нюрбургринг в Германии во время тестов. Шпионские фото электрокара опубликовал сайт Carscoops.

Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, электромобиль Range Rover, Range Rover Fullscreen
Электрический внедорожник почти не отличается от бензиновых собратьев
Фото: carscoops.com

На фото видно, что электромобиль Range Rover Sport снаружи почти не отличается от бензиновой или дизельной версии внедорожника. Его издают несколько иной дизайн радиаторной решетки и измененный задний бампер.

Важно
Цена $14 000 и запас хода 525 км: дебютировал новый электрокроссовер MG для Европы (фото)
Цена $14 000 и запас хода 525 км: дебютировал новый электрокроссовер MG для Европы (фото)

В салоне прототипа Range Rover Sport Electric установили каркас безопасности, ведь тесты на Нююрбургринге производят на больших скоростях. Серийный электрокар должен сохранить в интерьере традиционный стиль Range Rover.

электромобиль рейндж ровер, Range Rover Sport Electric, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, электромобиль Range Rover, Range Rover Fullscreen
Запас хода электромобиля превысит 500 км
Фото: carscoops.com

Внедорожник получит ту же полноприводную силовую установку, что и электромобиль Range Rover. Ее мощность составит не менее 550 сил, а запас хода электрокара превысит 500 км. Кроме того, разработчики заявили, что Range Rover Sport Electric сохранит хорошие внедорожные возможности.

Кстати, недавно в Киеве засветился самый мощный и быстрый Range Rover Sport с 635-сильным V8 твин-турбо.

Также Фокус рассказывал, что первый электромобиль Cadillac Escalade был продан на аукционе за $550 000.