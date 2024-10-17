Первый электрический Range Rover Sport полностью рассекретили до премьеры (фото)

Электромобиль Range Rover Sport получит полнопроводную силовую установку мощностью минимум 550 л. Запас хода внедорожника превысит 500 км.

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Range Rover Sport впервые получит электрическую модификацию. Внедорожник презентуют в 2025 году, однако недавно он был замечен вблизи автодрома Нюрбургринг в Германии во время тестов. Шпионские фото электрокара опубликовал сайт Carscoops.

Электрический внедорожник почти не отличается от бензиновых собратьев Фото: carscoops.com

На фото видно, что электромобиль Range Rover Sport снаружи почти не отличается от бензиновой или дизельной версии внедорожника. Его издают несколько иной дизайн радиаторной решетки и измененный задний бампер.

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В салоне прототипа Range Rover Sport Electric установили каркас безопасности, ведь тесты на Нююрбургринге производят на больших скоростях. Серийный электрокар должен сохранить в интерьере традиционный стиль Range Rover.

Запас хода электромобиля превысит 500 км Фото: carscoops.com

Внедорожник получит ту же полноприводную силовую установку, что и электромобиль Range Rover. Ее мощность составит не менее 550 сил, а запас хода электрокара превысит 500 км. Кроме того, разработчики заявили, что Range Rover Sport Electric сохранит хорошие внедорожные возможности.

Кстати, недавно в Киеве засветился самый мощный и быстрый Range Rover Sport с 635-сильным V8 твин-турбо.

Также Фокус рассказывал, что первый электромобиль Cadillac Escalade был продан на аукционе за $550 000.