Перший електричний Range Rover Sport повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль Range Rover Sport отримає повнопрвідну силову установку потужністю мінімум 550 к. с. Запас ходу позашляховика перевищить 500 км.

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Range Rover Sport вперше отримає електричну модифікацію. Позашляховик презентують у 2025 році, проте нещодавно його помітили поблизу автодрому Нюрбургринг у Німеччині під час тестів. Шпигунські фото електрокара опублікував сайт Carscoops.

Електричний позашляховик майже не відрізняється від бензинових побратимів Фото: carscoops.com

На фото видно, що електромобіль Range Rover Sport зовні майже не відрізняється від бензинової чи дизельної версії позашляховика. Його видають дещо інакший дизайн решітки радіатора та змінений задній бампер.

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У салоні прототипу Range Rover Sport Electric встановили каркас безпеки, адже тести на Нююрбургрингу проводять на великих швидкостях. Серійний електрокар повинен зберегти в інтер’єрі традиційний стиль Range Rover.

Запас ходу електромобіля перевищить 500 км Фото: carscoops.com

Позашляховик отримає ту ж повнопривідну силову установку, що й електромобіль Range Rover. Її потужність складе щонайменше 550 сил, а запас ходу електрокара перевищить 500 км. Крім того, розробники заявили, що Range Rover Sport Electric збереже непогані позашляхові здібності.

До речі, нещодавно в Києві засвітився найпотужніший і найшвидший Range Rover Sport із 635-сильним V8 твін-турбо.

Також Фокус розповідав, що перший електромобіль Cadillac Escalade продали на аукціоні за $550 000.