Стильный дизайн и цена $2800: в Индии презентован недорогой электромотоцикл (видео)

Новый Raptee.HV T30 оснащен 30-сильным мотором и способен развить 135 км/ч. Запас хода электробайка составляет 150 км.

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Индийский стартап Raptee.HV презентовал электрический мотоцикл T30. Он поступает в продажу на родине по цене от 239 000 рупий ($2800), а со временем начнется его экспорт в другие страны. Подробности электробайка раскрыли на официальном сайте производителя.

Новый Raptee.HV — электрический аналог 300-кубовых бензиновых мотоциклов. Он отличается обтекаемым дизайном и весит 177 кг. Оснащение включает светодиодную оптику, цифровой сенсорный щиток приборов, USB-порты и даже навигацию.

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Электромотор Raptee.HV T30 развивает 30 л. с. и 70 Н∙м. Электрический мотоцикл способен разгоняться до 60 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость составляет 135 км/ч.

Запас хода Raptee.HV T30 составляет 150 км Фото: скриншот / YouTube

Аккумуляторная батарея емкостью 5,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядить ее на 80% от быстрой станции можно за 36 минут, а от домашней электросети — за час. Кроме того, она защищена от грязи и влаги.

Raptee.HV T30 получил дисковые тормоза спереди и сзади, дополненные ABS и системой рекуперации энергии.

Ранее Фокус рассказывал о первом мотоцикле от Renault, который оснащен электромотором.

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