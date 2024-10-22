Стильный дизайн и цена $2800: в Индии презентован недорогой электромотоцикл (видео)
Новый Raptee.HV T30 оснащен 30-сильным мотором и способен развить 135 км/ч. Запас хода электробайка составляет 150 км.
Индийский стартап Raptee.HV презентовал электрический мотоцикл T30. Он поступает в продажу на родине по цене от 239 000 рупий ($2800), а со временем начнется его экспорт в другие страны. Подробности электробайка раскрыли на официальном сайте производителя.
Новый Raptee.HV — электрический аналог 300-кубовых бензиновых мотоциклов. Он отличается обтекаемым дизайном и весит 177 кг. Оснащение включает светодиодную оптику, цифровой сенсорный щиток приборов, USB-порты и даже навигацию.Важно
Электромотор Raptee.HV T30 развивает 30 л. с. и 70 Н∙м. Электрический мотоцикл способен разгоняться до 60 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость составляет 135 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 5,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядить ее на 80% от быстрой станции можно за 36 минут, а от домашней электросети — за час. Кроме того, она защищена от грязи и влаги.
Raptee.HV T30 получил дисковые тормоза спереди и сзади, дополненные ABS и системой рекуперации энергии.
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