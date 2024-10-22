Стильний дизайн і ціна $2800: в Індії презентовано недорогий електромотоцикл (відео)

Новий Raptee.HV T30 оснащений 30-сильним мотором і здатен розвинути 135 км/год. Запас ходу електробайка становить 150 км.

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Індійський стартап Raptee.HV презентував електричний мотоцикл T30. Він надходить у продаж на батьківщині за ціною від 239 000 рупій ($2800), а згодом почнеться його експорт в інші країни. Подробиці електробайка розкрили на офіційному сайті виробника.

Новий Raptee.HV – електричний аналог 300-кубових бензинових мотоциклів. Він вирізняється обтічним дизайном і важить 177 кг. Оснащення включає світлодіодну оптику, цифровий сенсорний щиток приладів, USB-порти та навіть навігацію.

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Електромотор Raptee.HV T30 розвиває 30 к. с. і 70 Н∙м. Електричний мотоцикл здатен розганятися до 60 км/год за 3,5 с, а його максимальна швидкість становить 135 км/год.

Запас ходу Raptee.HV T30 становить 150 км Фото: скриншот / YouTube

Акумуляторна батарея ємністю 5,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 150 км. Зарядити її на 80% від швидкої станції можна за 36 хвилин, а від домашньої електромережі – за годину. Крім того, вона захищена від бруду та вологи.

Raptee.HV T30 отримав дискові гальма спереду та ззаду, доповнені ABS та системою рекуперації енергії.

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