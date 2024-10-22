Спорткар для семьи: презентован экстремальный 800-сильный BMW (фото)

Мощность гибридной установки BMW M5 увеличили до 800 сил. Кроме того, седан и универсал получили агрессивный карбоновый обвес и оригинальные колесные диски.

Related video

Новый BMW M5 G90 совсем недавно вышел на рынок, а его уже взялись дорабатывать. В частности, свой вариант заряженной модели представило немецкое ателье Manhart Performance, которое уже 35 лет выполняет тюнинг BMW. О проекте рассказали на его сайте.

Мощность гибридной установки выросла до 800 сил Фото: Manhart

Manhart MH5 800E (именно так назвали авто) доступен в кузове седан и универсал. Дизайн стал более агрессивным благодаря новой решетке радиатора, бамперам, а также карбоновым обвесу и спойлеру.

Важно

В Киеве заметили новейший мощный спорткар BMW за 5 миллионов (фото)

К тому же, автомобиль занизили и установили новые колесные диски Concave One с низкопрофильной резиной. За доплату предлагают карбоновый капот.

Салон Manhart MH5 800E не показали, но обычно немецкие тюнеры предлагают оригинальные варианты внутренней отделки кожей, алькантарой и карбоном.

Авто доступно и в кузове универсал Фото: Manhart

Зато известно, что тюнинг BMW M5 G90 поднял до 800 сил мощность гибридной установки, которая состоит из 4,4-литрового V8 твин-турбо и электромотора. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Также доработали подвеску авто.

Кстати, это не самый мощный BMW от Manhart, ведь недавно там создали 900-сильный вариант кроссовера XM.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли эксклюзивные тюнингованные BMW 3 Series.