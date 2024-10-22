Спорткар для родини: презентовано екстремальний 800-сильний BMW (фото)

Потужність гібридної установки BMW M5 збільшили до 800 сил. Крім того, седан та універсал отримали агресивний карбоновий обвіс і оригінальні колісні диски.

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Новий BMW M5 G90 зовсім недавно вийшов на ринок, а його вже взялися доопрацьовувати. Зокрема, свій варіант зарядженої моделі представило німецьке ательє Manhart Performance, яке вже 35 років виконує тюнінг BMW. Про проєкт розповіли на його сайті.

Потужність гібридної установки зросла до 800 сил Фото: Manhart

Manhart MH5 800E (саме так назвали авто) доступний у кузові седан і універсал. Дизайн став агресивнішим завдяки новим решітці радіатора, бамперам, а також карбоновим обвісу та спойлеру.

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До того ж, автомобіль занизили та встановили нові колісні диски Concave One із низькопрофільною гумою. За доплату пропонують карбоновий капот.

Салон Manhart MH5 800E не показали, але зазвичай німецькі тюнери пропонують оригінальні варіанти внутрішнього оздоблення шкірою, алькантарою та карбоном.

Авто доступне і в кузові універсал Фото: Manhart

Зате відомо, що тюнінг BMW M5 G90 підняв до 800 сил потужність гібридною установки, яка складається із 4,4-літрового V8 твін-турбо та електромотора. Розгін до 100 км/год займає менш, ніж 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Також доопрацювали підвіску авто.

До речі, це не найпотужніший BMW від Manhart, адже нещодавно там створили 900-сильний варіант кросовера XM.

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