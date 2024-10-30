Роскошный салон и 700 сил: Rolls Royce Cullinan получил эксклюзивную версию (фото)

Новый Rolls Royce Cullinan Brabus стал выразительнее снаружи и роскошнее внутри. Мощность двигателя V12 увеличили до 700 сил.

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Кроссовер Rolls Royce Cullinan обзавелся новой мощной модификацией. Ее создали в немецком ателье Brabus, которое теперь занимается тюнингом Rolls-Royce. Об автомобиле рассказали на его сайте.

Спереди увеличили воздухозаборники Фото: brabus.com

Новый Brabus Blue Sky 700 (именно так назвали проект) узнается по более агрессивным бамперам, увеличенным передним воздухозаборникам и обвесу. Кроме того, весь декор на кузове стал черным. Кроссовер занизили на 25 мм, а также установили 24-дюймовые кованые диски BRABUS Monoblock M Platinum Edition с шинами размером 295/30 ZR24 спереди и 355/25 ZR24 сзади.

Салон украсили дорогой кожей и карбоном Фото: brabus.com

Салон Rolls Royce Cullinan стал еще более роскошным. Его отделали дорогой перфорированной кожей и карбоном, а на педалях появились алюминиевые накладки.

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Цифровое обозначение в названии авто указывает, что тюнинг Rolls Royce Cullinan увеличил до 700 сил мощность 6,75-литрового V12 твин-турбо. Пиковый крутящий момент вырос до 950 Н∙м.

Rolls Royce Cullinan Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Средний расход топлива составляет 16,1 л/100 км.

Кстати, недавно Brabus представил роскошный автодом за 1,5 миллиона долларов.

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