Розкішний салон і 700 сил: Rolls Royce Cullinan отримав ексклюзивну версію (фото)

Новий Rolls Royce Cullinan Brabus став виразнішим зовні та розкішнішим всередині. Потужність двигуна V12 збільшили до 700 сил.

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Кросовер Rolls Royce Cullinan обзавівся новою потужною модифікацією. Її створили в німецькому ательє Brabus, яке тепер займається тюнінгом Rolls-Royce. Про автомобіль розповіли на його сайті.

Спереду збільшили повітрозабірники Фото: brabus.com

Новий Brabus Blue Sky 700 (саме так назвали проєкт) пізнається за агресивнішими бамперами, збільшеними передніми повітрозабірниками та обвісом. Крім того, весь декор на кузові став чорним. Кросовер занизили на 25 мм, а також встановили 24-дюймові ковані диски BRABUS Monoblock M Platinum Edition із шинами розміром 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду.

Салон оздобили дорогою шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Салон Rolls Royce Cullinan став ще розкішнішим. Його оздобили дорогою перфорованою шкірою та карбоном, а на педалях з’явилися алюмінієві накладки.

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Цифрове позначення в назві авто вказує, що тюнінг Rolls Royce Cullinan збільшив до 700 сил потужність 6,75-літрового V12 твін-турбо. Піковий крутний момент виріс до 950 Н∙м.

Rolls Royce Cullinan Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Середня витрата пального становить 16,1 л/100 км.

До речі, нещодавно Brabus представив розкішний автодім за 1,5 мільйона доларів.

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