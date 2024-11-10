Розкішна капсула часу: виявлено культове американське авто 70-х із пробігом 475 км (відео)

Cadillac Eldorado 1976 года достигает 5,7 м в длину и оснащен большим 8,2-литровым V8. Роскошное авто получило климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений.

В США выставили на продажу кабриолет Cadillac Eldorado 1976 года. Знаменитое роскошное авто оценили в 58 000 долларов, хотя обычно эти авто в 2-2,5 раза дешевле. О раритетете рассказали в видео на Youtube-канале Competition Cars Myrtle Beach.

Этот Cadillac Eldorado — капсула времени с пробегом всего 475 км. Мало того, нынешний владелец рассказал, что когда приобрел кабриолет несколько лет назад, то его пробег составлял всего 124 км. Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый.

Автомобиль достигает 5,7 м в длину Фото: скриншот / YouTube

Cadillac Eldorado хранили в гараже и не эксплуатировали, ведь считали его коллекционным раритетом и планировали со временем дороже перепродать.

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Дело в том, что в середине 70-х в США ввели новые стандарты безопасности, из-за чего концерн General Motors перестал выпускать кабриолеты. Очевидно первый владелец считал Cadillac Eldorado последним из могикан, однако в середине 80-х кабриолеты все же вернулись на рынок.

Переднеприводное авто оснащено 8,2-литровым V8, который имеет 8,2-литровый Фото: скриншот / YouTube

Роскошный кабриолет Cadillac Eldorado достигает 5,7 м в длину и оснащен большим 8,2-литровым V8 с впрыском топлива. Из-за строгих эконорм мощность этого двигателя была снижена до 215 л.с. Авто оснащено 3-ступенчатой автоматической КПП и является переднеприводным.

Кабриолет богато укомплектован для своего времени Фото: скриншот / YouTube

Для своего времени Cadillac Eldorado был инновационным. Его комплектация включает центральный замок, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений, пневмоподвеску и даже систему автоматического управления ближним и дальним светом фар.

Кстати, недавно в США обнаружили более новый Cadillac Eldorado 1984 года без пробега.

Также Фокус рассказывал, что капсула времени Honda S2000 ушла с молотка за $102 000.