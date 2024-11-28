Игнорировать — опасно: почему запотевают фары и как забыть об этой проблеме без лишних трат

Вода в фары в любом случае попадает извне, но причин на то, почему она оттуда не испаряется, может быть несколько. Если не бороться с этой проблемой, влага ведет не только к риску ДТП, но и к удару по кошельку.

Запотевание фар может показаться вполне понятным явлением, ведь есть плотное пространство с теплым воздухом и холодный воздух наружу. Однако конструкторы заботятся, чтобы конденсат не образовывался. В "РБК-Украина" 28 ноября разобрались, почему же это явление все же возникает и как от него избавиться.

Почему запотевают фары

Чтобы в фарах не образовывался конденсат, внутри продумана целая система вентиляции. Речь идет о двух отверстиях, в которых стоят фильтры. Они не позволяют попасть внутрь пыли и влаге, а также быстро избавляются от случайной воды.

Однако на автомойке в фару может попасть слишком много воды, наибольший риск такого — зимой. Горячая фара при охлаждении может засосать окружающий воздух вместе с влагой, и тогда возникает риск, что система вентиляции не справится сразу. Если в целом прибор исправен, за несколько часов конденсат испаряется.

Фото фары, в которую попала влага Фото: Autobooking

Если система вентиляции неисправна, например фильтры засорены или трубки перегнуты, она может не справляться с главной задачей. Тогда влага не будет исчезать ни после естественного запотевания, ни после нештатного как на автомойке.

Другая возможная причина — нарушена герметичность. В таком случае фара может запотевать даже просто на улице после поездки и казаться целой. Однако через повреждения, отверстие или трещину при охлаждении внутрь попадает влага. Ее при этом может быть настолько много, что даже исправная система вентиляции не будет способна избавиться от конденсата.

Что делать, если запотевают фары

Для начала следует тщательно осмотреть фары извне. Трещины или повреждения могут быть заметны, если присмотреться со всех сторон. Также можно узнать, где на корпусе расположены вентиляционные отверстия, прочистить их и заменить или промыть фильтры.

Если фара повреждена, придется обратиться к мастеру. Однако сразу заменять проблемный прибор, если трещин обнаружено не было и прочистка вентиляционной системы не помогла, не советуют. Стоит поискать профессионалов соответствующего профиля, которые смогут осторожно разобрать фару, найти места, через которые попадает влага, и избавиться от проблемы.

Фото фары, в которую попала влага Фото: Автоиндустрия

В то же время следует помнить, что долго пользоваться фарами, которые имеют привычку запотевать, опасно. Мало того, что это повышает аварийные риски, это еще и ведет к порче рефлектора и электрического компонента прибора. Такие последствия значительно ощутимее ударят по кошельку, чем заблаговременное решение проблемы с попаданием влаги.

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