Ігнорувати — небезпечно: чому запотівають фари й як забути про цю проблему без зайвих витрат

Вода у фари в будь-якому разі потрапляє ззовні, але причин того, чому вона звідти не випаровується, може бути кілька. Якщо не боротися з цією проблемою, волога веде не лише до ризику ДТП, але й до удару по гаманцю.

Запотівання фар може здатися цілком зрозумілим явищем, адже є щільний простір з теплим повітрям та холодніше повітря назовні. Однак конструктори дбають, щоб конденсат не утворювався. У "РБК-Україна" 28 листопада розібрались, чому ж це явище все ж виникає та як його позбутись.

Чому запотівають фари

Щоб у фарах не утворювався конденсат, всередині продумана ціла система вентиляції. Йдеться про два отвори, в яких стоять фільтри. Вони не дозволяють потрапити всередину пилу й волозі, а також швидко позбуваються випадкової води.

Однак на автомийці у фару може потрапити надто багато води, найбільший ризик такого — взимку. Гаряча фара під час охолодження може засмоктати навколишнє повітря разом із вологою і тоді виникає ризик, що система вентиляції не впорається одразу. Якщо загалом прилад справний, за кілька годин конденсат випаровується.

Фото фари, в яку потрапила волога Фото: Autobooking

Якщо система вентиляції несправна, наприклад фільтри засмічені або трубки перегнуті, вона може не впоратись із головною функцією. Тоді волога не зникатиме ані після природного запотівання, ані після нештатного, як на автомийці.

Інша можлива причина — порушена герметичність. В такому разі фара може запотівати навіть просто надворі після поїздки та здаватися цілою. Однак через пошкодження, отвір або тріщину під час охолодження всередину потрапляє волога. Її може бути настільки багато, що навіть справна система вентиляції не буде спроможна позбутися конденсату.

Що робити, якщо запотівають фари

Для початку слід ретельно оглянути фари ззовні. Тріщини або пошкодження можуть бути помітні, якщо придивитися з усіх боків. Також можна дізнатись, де на корпусі розташовані вентиляційні отвори, прочистити їх та замінити або промити фільтри.

Якщо фара пошкоджена, доведеться звернутися до майстра. Однак одразу замінювати проблемний прилад, якщо тріщин виявлено не було і прочистка вентиляційної системи не допомогла, не радять. Варто пошукати професіоналів відповідного профілю, які зможуть обережно розібрати фару, знайти місця, через які потрапляє волога, та позбутися проблеми.

Фото фари, в яку потрапила волога Фото: Автоіндустрія

Водночас слід пам’ятати, що довго користуватися фарами, які мають звичку запотівати, небезпечно. Мало того, що це підвищує аварійні ризики, ще й призводить до псування рефлектора та електричного компонента приладу. Такі наслідки значно відчутніше вдарять по гаманцю, ніж завчасне розв’язання проблеми з потраплянням вологи.

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