В интернете показали уникальный гибрид Buick и гоночного Mercedes (фото)

Спорткар Bu-Merc собрали из компонентов Mercedes SSK и Buick Century. Автомобиль довольно успешно выступал в гонках.

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В автомузее Revs Institute хранится нестандартное спортивное авто. Внешне оно выглядит как Mercedes-Benz SSK 1928 года, однако имеет американскую начинку от Buick. О нем рассказали на сайте музея.

Авто успешно выступало в гонках

Необычное авто — творение известного американского гонщика и конструктора Бриггса Каннингема. С разбитого в ДТП спорткара Mercedes SSK сняли кузов и установили его на рамное шасси Buick Century 1939 года.

5,2-литровую рядную восьмерку Buick доработали и ее мощность превысила 150 л. с. Авто массой 1,2 тонны разгонялось до 80 км/ч за 7 с и развивало более 160 км/ч.

Сейчас спорткар является музейным экспонатом

Проект назвали Bu-Merc (Buick-Mercedes). Гоночный дебют спорткара состоялся в октябре 1940 года на этапе чемпионата ARCA в Нью-Йорке. Из-за отказа тормозов авто влетело в столб и сошло с дистанции.

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Bu-Merc восстановили и после завершения Второй мировой он продолжил участвовать в соревновании. В 1948 году Бриггс Каннингем за его рулём стал вторым на Гран-при в Уоткинс Глен, пропустив вперёд лишь прославленный спорткар Alfa Romeo 8C 2900.

Авто оснащено рядноб восьмеркой Buick

Через год на Bu-Merc установили более мощный двигатель от Buick 1949 года и он стал третьим в Уоткинс-Глен. После этого авто перестало участвовать в соревнованиях, а впоследствии стало музейным экспонатом.

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