В інтернеті показали унікальний гібрид Buick та гоночного Mercedes (фото)

Спорткар Bu-Merc зібрали із компонентів Mercedes SSK та Buick Century. Автомобіль доволі успішно виступав у перегонах.

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У автомузеї Revs Institute зберігається нестандартне спортивне авто. Зовні воно виглядає як Mercedes-Benz SSK 1928 року, проте має американську начинку від Buick. Про нього розповіли на сайті музею.

Авто успішно виступало в перегонах

Незвичне авто — творіння відомого американського гонщика та конструктора Бріггса Каннінгема. Із розбитого в ДТП спорткара Mercedes SSK зняли кузов та встановили його на рамне шасі Buick Century 1939 року.

5,2-літрову рядну вісімку Buick доопрацювали і її потужність перевищила 150 к. с. Авто масою 1,2 тонни розганялося до 80 км/год за 7 с і розвивало понад 160 км/год.

Зараз спорткар є музейним експонатом

Проєкт назвали Bu-Merc (Buick-Mercedes). Гоночний дебют спорткара відбувся в жовтні 1940 року на етапі чемпіонату ARCA в Нью-Йорку. Через відмову гальм авто влетіло у стовп та зійшло з дистанції.

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Bu-Merc відновили і після завершення Другої світової він продовжив брати участь у змаганні. У 1948 році Бріггса Каннінгем за його кермом став другим на Гран-прі у Воткінс Глен, пропустивши вперед лише уславлений спорткар Alfa Romeo 8C 2900.

Авто оснащене рядноб вісімкою Buick

За рік на Bu-Merc встановили потужніший двигун від Buick 1949 року і він став третім у Воткінс-Глен. Після цього авто перестало брати участь у змаганнях, а згодом стало музейним експонатом.

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