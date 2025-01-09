Редкая капсула времени: обнаружен лимитированный американский спорткар 90-х без пробега (фото)

Изготовлено всего 62 купе Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE. Облегченный спорткар с 245-сильным V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с.

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В США нашли купе Chevrolet Camaro 1990 года в идеальном состоянии. Культовый спорткар вообще не эксплуатировался. Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum, на котором вскоре будет продаваться автомобиль.

Спорткар вообще не эксплуатировался Фото: Mecum

На одометре Chevrolet Camaro высвечивается пробег в 10 км. Первый владелец из штата Огайо привез новенький спорткар домой и поставил в гараж, где авто простояло 30 лет.

Chevrolet Camaro выглядит как новое авто. Его кузов, салон и двигатель прекрасно сохранились. Также есть все оригинальные документы на машину.

Редкое авто прекрасно сохранилось Фото: Mecum

К тому же, это очень редкая заряженная версия Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE. Таких купе в 1990 году выпустили всего 62.

Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE облегчили, убрав кондиционер и аудиосистему. Кроме того, спорткар получил спортивную подвеску, 16-дюймовые шины Good Year и улучшенные тормоза от Chevrolet Corvette.

Под капотом установлен 245-сильный V8 Фото: Mecum

Под капотом Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE установлен 5,0-литровый V8 мощностью 245 л. с., а в паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 230 км/ч.

Ранее в Канаде выставили на продажу редкий спорткар Buick 80-х в новом состоянии.

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