Рідкісна капсула часу: виявлено лімітований американський спорткар 90-х без пробігу (фото)
Виготовлено лише 62 купе Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE. Полегшений спорткар із 245-сильним V8 здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с.
У США знайшли купе Chevrolet Camaro 1990 року в ідеальному сталі. Культовий спорткар взагалі не експлуатувався. Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum, на якому невдовзі продаватимуть автомобіль.
На одометрі Chevrolet Camaro висвічується пробіг у 10 км. Перший власник зі штату Огайо привіз новенький спорткар додому і поставив в гараж, де авто простояло 30 років.
Chevrolet Camaro виглядає як нове авто. Його кузов, салон та двигун чудово збереглися. Також є всі оригінальні документи на машину.
До того ж, це дуже рідкісна заряджена версія Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE. Таких купе в 1990 році випустили всього 62.
Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE полегшили, прибравши кондиціонер та аудіосистему. Крім того, спорткар отримав спортивну підвіску, 16-дюймові шини Good Year та покращені гальма від Chevrolet Corvette.
Під капотом Chevrolet Camaro IROC-Z 1LE встановлено 5,0-літровий V8 потужністю 245 к. с., а в парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 6,1 с та розвинути 230 км/год.
Раніше в Канаді виставили на продаж рідкісний спорткар Buick 80-х у новому стані.
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