Презентован стильный суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото, видео)

Новый Aston Martin Vantage Roadster оснащен 665-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Кабриолет способен разогнаться до сотни за 3,5 с и развить 325 км/ч.

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Линейку нового Aston Martin Vantage пополнил кабриолет Roadster. Суперкар выйдет на рынок во втором квартале нынешнего года и будет несколько дороже купе, которое стоит от $200 000. Его подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

Как и купе, новый Aston Martin Vantage Roadster отличается более агрессивным дизайном с широкой "пастью" решетки радиатора. У него длинный капот и укороченная заостренная задняя часть. Мягкая крыша складывается с помощью электропривода всего за 7 секунд на скорости до 50 км/ч.

Мягкая крыша складывается всего за 7 секунд Фото: Aston Martin

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В салоне установлен цифровой щиток приборов и большой 10,25-дюймовый тачскрин. Сиденья разделены высокой наклонной консолью. Комплектацию пополнила мощная аудиосистема с 11 динамиками.

Сиденья разделены высокой консолью Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Vantage Roadster оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG, который развивает 665 л. с. и 800 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Кабриолет оснащен 665-сильным V8 от Mercedes-AMG Фото: Aston Martin

Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 325 км/ч. Aston Martin получил адаптивные амортизаторы Bilstein DTX, а за доплату доступны карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм.

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