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Авто

Презентовано стильний суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes (фото, відео)

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Фото: Aston Martin | У лінійці Aston Martin Vantage з'явився кабріолет

Новий Aston Martin Vantage Roadster оснащений 665-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Кабріолет здатен розігнатися до сотні за 3,5 с і розвинути 325 км/год.

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Лінійку нового Aston Martin Vantage поповнив кабріолет Roadster. Суперкар вийде на ринок у другому кварталі нинішнього року й буде дещо дорожчим за купе, яке коштує від $200 000. Його подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.

Як і купе, новий Aston Martin Vantage Roadster вирізняється агресивнішим дизайном із широкою "пащею" решітки радіатора. У нього довгий капот і укорочена загострена задня частина. М’який дах складається з допомогою електропривода усього за 7 секунд на швидкості до 50 км/год.

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М'який дах складається всього за 7 секунд
Фото: Aston Martin
Важливо
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У салоні встановлено цифровий щиток приладів та великий 10,25-дюймовий тачскрін. Сидіння розділені високою нахиленою консоллю. Комплектацію поповнила потужна аудіосистема з 11 динаміками.

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Сидіння розділені високою консоллю
Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Vantage Roadster оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG, який розвиває 665 к. с. і 800 Н∙м. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП.

Aston Martin Vantage, новий Aston Martin Vantage, кабріолет Aston Martin Fullscreen
Кабріолет оснащений 665-сильним V8 від Mercedes-AMG
Фото: Aston Martin

Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 325 км/год. Aston Martin отримав адаптивні амортизатори Bilstein DTX, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм.

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