Ломают позвоночники водителям: топ-5 кроссоверов из Китая могут убрать с рынка России (видео)

Самые популярные среди китайского автопрома кроссоверы Changan могут нанести серьезные увечья водителю и пассажиру. При столкновении спинки передних кресел машины превращаются в желе.

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Топ-5 самых популярных китайских машин в России могут убрать с рынка из-за того, что они ломают позвоночники водителям и пассажирам. Об этом сообщило российское медиа Mash.

Речь идет о кроссоверах Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T, эти модели входят в топ-5 самых популярных в России и за 2024 год их продажи выросли на 109% и 129%.

Они оснащены опасными креслами, в случае небольшой аварии они могут нанести серьезную травму как водителю, так и пассажиру вплоть до компрессионного перелома позвоночника. Последствия ДТП с авто Changan Uni-S попали на видео, которое быстро распространилось в соцсетях.

Удар был несильный, но спинки передних кресел буквально превратились в желе, отмечают авторы.

Глава Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин сказал, что перед запуском продаж любого авто на рынке его проверяют на ударопрочность и безопасность. Однако проверяют лишь, а не спинки кресел.

"Китайцы тестируют сиденья, разгоняя их с манекеном до скорости 15,65 км/ч для имитации удара сзади. Не самый жесткий тест, прямо скажем. Наш техрегламент устанавливает, что сиденья должны быть жестко закреплены, иметь регулировки и подголовник. Сломается спинка сиденья вместе с подголовником или нет, никто не проверяет", — добавил он.

Росстандарт призвали проверить кресла в китайских авто Changan всех моделей.

Представитель китайской компании в ответ на обвинения заявил, что Changan CS55 Plus и Uni-S в 2024 году вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Официально не было зарегистрировано столь сильных деформации спинок передних кресел при ударе в заднюю часть автомобиля.

Напомним, в Чехии начали производить электрокроссовер Skoda Elroq. В части стран Евросоюза его уже продают за 33 000 евро.

Фокус ранее писал, что на украинский авторынок может зайти доступный кроссовер MG ZS, его будут продавать за $16 300. Его базовая комплектация состоит из бесключевого доступа, кондиционера и набора систем безопасности.