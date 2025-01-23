Ламають хребти водіям: топ-5 кросоверів із Китаю можуть прибрати з ринку Росії (відео)

Найпопулярніші серед китайського автопрому кросовери Changan можуть завдати серйозних каліцтв водієві та пасажиру. При зіткненні спинки передніх крісел машини перетворюються на желе.

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Топ-5 найпопулярніших китайських машин у Росії можуть прибрати з ринку через те, що вони ламають хребти водіям і пасажирам. Про це повідомило російське медіа Mash.

Йдеться про кросовери Changan Uni-S, Uni-K і Uni-T, ці моделі входять до топ-5 найпопулярніших у Росії і за 2024 рік їхні продажі зросли на 109% і 129%.

Вони оснащені небезпечними кріслами, у разі невеликої аварії вони можуть завдати серйозної травми як водієві, так і пасажиру аж до компресійного перелому хребта. Наслідки ДТП з авто Changan Uni-S потрапили на відео, яке швидко поширилося в соцмережах.

Удар був несильний, але спинки передніх крісел буквально перетворилися на желе, зазначають автори.

Голова Національного автомобільного союзу РФ Антон Шапарін сказав, що перед запуском продажів будь-якого авто на ринку його перевіряють на ударостійкість і безпеку. Однак перевіряють лише, а не спинки крісел.

"Китайці тестують сидіння, розганяючи їх з манекеном до швидкості 15,65 км/год для імітації удару ззаду. Не найжорсткіший тест, прямо скажемо. Наш техрегламент встановлює, що сидіння мають бути жорстко закріплені, мати регулювання і підголівник. Зламається спинка сидіння разом із підголівником чи ні, ніхто не перевіряє", — додав він.

Росстандарт закликали перевірити крісла в китайських авто Changan усіх моделей.

Представник китайської компанії у відповідь на звинувачення заявив, що Changan CS55 Plus і Uni-S у 2024 році увійшли в топ-10 найбільш продаваних автомобілів у Росії. Офіційно не було зареєстровано настільки сильних деформацій спинок передніх крісел при ударі в задню частину автомобіля.

Нагадаємо, у Чехії почали виробляти електрокросовер Skoda Elroq. У частині країн Євросоюзу його вже продають за 33 000 євро.

Фокус раніше писав, що на український авторинок може зайти доступний кросовер MG ZS, його продаватимуть за $16 300. Його базова комплектація складається з безключового доступу, кондиціонера і набору систем безпеки.