У мужчины угнали "неугоняемую" машину через 60 часов после покупки (фото)

Автомобиль за 227 тысяч долларов угнали с подъездной дорожки его дома трое злоумышленников.

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Англичанин приобрел Range Rover 2024 SV Edition One за 183 000 фунтов стерлингов (227 000 долларов США), который позиционировался, как "неугоняемый". Однако, не успел он насладиться покупкой, как через 60 часов роскошный внедорожник из ограниченной серии украли у него из-под дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Джон, 45-летний мужчина из Уорикшира, Великобритания, утверждает, что в автосалоне его заверили, что автомобиль "не поддается угону".

Range Rover 2024 SV Edition One дилер назвал "неугоняемым" Фото: Auto Week

Ограниченный тираж Range Rover 2024 SV Edition One он приобрел у дилера. Всего таких авто в Великобритании было выпущено 550 единиц. Автомобиль отличался графитовыми дисками за 10 000 фунтов стерлингов, роскошным высокотехнологичным салоном и всевозможными интересными функциями, такими как сиденья, которые вибрируют под музыку, звучащую в салоне автомобиля. Джон знал, что это привлечет нежелательное внимание в стране, где в последние годы растет количество краж автомобилей класса люкс, но он утверждает, что в дилерском центре ему сказали, что в машине установлено новое обновление безопасности Jaguar Land Rover (JLR), которое сделало ее неугоняемой. Менее чем через 60 часов автомобиль Джона был украден с подъездной дорожки.

"Я чувствовал себя в безопасности, зная это. Я только что заплатил 183 000 фунтов стерлингов за автомобиль, произведенный JLR, и сотрудники были уверены, что теперь они сделали эти автомобили безопасными и неуязвимыми", — рассказал Джон журналистам, добавив, что он спрашивал сотрудников автосалона об установке иммобилайзера Ghost, который требует ввода пароля для запуска автомобиля, но ему сказали, что в этом нет необходимости, поскольку "никто не украдет эту машину".

Джон проснулся от нескольких пропущенных звонков от компании по отслеживанию автомобиля и выглянул в окно своего дома, чтобы увидеть пустую подъездную дорожку. Кадры видеонаблюдения показывают, что около часа ночи из подъехавшей машины вышли трое человек. Один остался на страже, а двое направились к внедорожнику. Никто из них не подбирается достаточно близко к дому владельца, чтобы воспользоваться сканером ключей, но они каким-то образом получают доступ к машине, а затем заводят ее всего за 15 минут и уезжают.

"Неугоняемый" Range Rover угнали за считанные минуты Фото: Скриншот

Владелец до сих пор не понимает, как ворам удалось угнать его роскошный Range Rover, даже не разбив окно, но считает, что тот факт, что их просто высадили у "добычи" и после авто уехало, означает, что они были уверены, что смогут получить то, за чем пришли.

"Неугоняемый" Range Rover угнали за считанные минуты Фото: Скриншот

"Они не подходили к дому со сканирующим устройством, чтобы получить ключевой сигнал. Что бы они ни делали, это было что-то более сложное", — сказал 45-летний мужчина.

Джон уже пожаловался в Jaguar Range Rover (JGR), заявив о "катастрофическом отказе системы безопасности, рекламируемой как передовая", но компания не хочет принимать это во внимание. Представитель уже сообщил представителям прессы, что JGR не будет рассматривать какие-либо заявления об ответственности, поскольку угон автомобиля — это риск, с которым сталкиваются все владельцы.

Напомним, ситуация с угонами в Великобритании стала настолько критичной, что владельцы теперь приковывают свои машины к деревьям толстыми цепями. Но это не помогает. Так, один угнанный в Лондоне Range Rover нашли в российском Иркутске.