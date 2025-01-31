У чоловіка викрали машину, "яку не можна викрасти", через 60 годин після купівлі (фото)

Автомобіль за 227 тисяч доларів викрали з під'їзної доріжки його будинку троє зловмисників.

Related video

Англієць придбав Range Rover 2024 SV Edition One за 183 000 фунтів стерлінгів (227 000 доларів США), який позиціонувався, як "позашляховик, який неможливо викрасти". Однак, не встиг він насолодитися покупкою, як через 60 годин розкішний позашляховик з обмеженої серії вкрали в нього з-під будинку. Про це повідомляє Daily Mail.

Джон, 45-річний чоловік із Ворикшира, Велика Британія, стверджує, що в автосалоні його запевнили, що автомобіль "не піддається викраденню".

Range Rover 2024 SV Edition One дилер назвав "таким, що не виганяється" Фото: Auto Week

Обмежений тираж Range Rover 2024 SV Edition One він придбав у дилера. Загалом таких авто у Великій Британії було випущено 550 одиниць. Автомобіль вирізнявся графітовими дисками за 10 000 фунтів стерлінгів, розкішним високотехнологічним салоном та різноманітними цікавими функціями, як-от сидіння, що вібрують під музику, яка лунає в салоні автомобіля. Джон знав, що це приверне небажану увагу в країні, де останніми роками зростає кількість крадіжок автомобілів класу люкс, але він стверджує, що в дилерському центрі йому сказали, що в машині встановлено нове оновлення безпеки Jaguar Land Rover (JLR), яке зробило її непереборною. Менш ніж через 60 годин автомобіль Джона був вкрадений з під'їзної доріжки.

"Я почувався в безпеці, знаючи це. Я щойно заплатив 183 000 фунтів стерлінгів за автомобіль, вироблений JLR, і співробітники були впевнені, що тепер вони зробили ці автомобілі безпечними та невразливими", — розповів Джон журналістам, додавши, що він запитував співробітників автосалону про установку імобілайзера Ghost, який вимагає введення пароля для запуску автомобіля, але йому сказали, що в цьому немає необхідності, оскільки "ніхто не вкраде цю машину".

Джон прокинувся від кількох пропущених дзвінків від компанії з відстеження автомобіля і виглянув у вікно свого будинку, щоб побачити порожню під'їзну доріжку. Кадри відеоспостереження показують, що близько першої години ночі з машини, що під'їхала, вийшли троє людей. Один залишився на сторожі, а двоє попрямували до позашляховика. Ніхто з них не підбирається досить близько до будинку власника, щоб скористатися сканером ключів, але вони якимось чином отримують доступ до машини, а потім заводять її всього за 15 хвилин і їдуть.

"Невгамовний" Range Rover викрали за лічені хвилини Фото: Скриншот

Власник досі не розуміє, як злодіям вдалося викрасти його розкішний Range Rover, навіть не розбивши вікно, але вважає, що той факт, що їх просто висадили біля "здобичі" і після авто поїхало, означає, що вони були впевнені, що зможуть отримати те, за чим прийшли.

"Невгамовний" Range Rover викрали за лічені хвилини Фото: Скриншот

"Вони не підходили до будинку зі скануючим пристроєм, щоб отримати ключовий сигнал. Що б вони не робили, це було щось складніше", — сказав 45-річний чоловік.

Джон уже поскаржився в Jaguar Range Rover (JGR), заявивши про "катастрофічну відмову системи безпеки, рекламованої як передова", але компанія не хоче брати це до уваги. Представник уже повідомив представникам преси, що JGR не розглядатиме будь-які заяви про відповідальність, оскільки викрадення автомобіля — це ризик, з яким стикаються всі власники.

Нагадаємо, ситуація з викраденнями у Великій Британії стала настільки критичною, що власники тепер приковують свої машини до дерев товстими ланцюгами. Але це не допомагає. Так, один викрадений у Лондоні Range Rover знайшли в російському Іркутську.