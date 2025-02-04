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Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год (фото)

самые популярные кроссоверы, самые популярные кроссоверы в мире
Фото: Motor Trend | Кроссоверы являются самым популярным кдасом авто в мире

Наибольшим спросом в мире пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы. Лидером на глобальном рынке является электромобиль.

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Кроссоверы уже давно стали самым массовым классом авто в мире. Ежегодно продают десятки миллионов этих авто. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год.

Tesla Model Y, самые популярные кроссоверы, самые популярные кроссоверы в мире Fullscreen
Tesla Model Y остается самым популярным кроссовером в мире
Фото: Tesla

Наибольшим спросом пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы — именно такие модели попали в десятку лучших. Тройка лидеров осталась неизменной.

Важно
Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)
Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)

Первое место сохранил электромобиль Tesla Model Y — продано 1,09 млн этих авто и это самая популярная модель в мире. Вторая позиция — у Toyota RAV4 (1,02 млн авто), а третья — у Honda CR-V (738,3 тыс.).

Наибольший рост продаж продемонстрировал электрокроссовер BYD Song — на 45,3%. Примечательно, что в топ 10 есть одна премиальная модель — Mercedes GLC.

Toyota RAV4, самые популярные кроссоверы, самые популярные кроссоверы в мире Fullscreen
В 2024 году продали более миллиона Toyota RAV4 в 2024 году
Фото: Toyota

Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:

  1. Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%).
  2. Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%).
  3. Honda CR-V — 738,3 тыс. (+4,2%).
  4. Hyundai Tucson — 609,1 тыс. (-2,8%).
  5. BYD Song — 574,3 тыс. (+45,3%).
  6. Volkswagen Tiguan — 543 тыс. (+10,5%).
  7. Kia Sportage — 537,9 тыс. (+5,3%).
  8. Honda HR-V — 382,8 тыс. (+8,8%).
  9. Mercedes GLC — 358,3 тыс. (+26,6%).
  10. Mazda CX-5 — 338,2 тыс. (-3,6%).

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в США и там кроссоверы тоже пользуются спросом.

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