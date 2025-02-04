Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год (фото)

Наибольшим спросом в мире пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы. Лидером на глобальном рынке является электромобиль.

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Кроссоверы уже давно стали самым массовым классом авто в мире. Ежегодно продают десятки миллионов этих авто. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год.

Tesla Model Y остается самым популярным кроссовером в мире Фото: Tesla

Наибольшим спросом пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы — именно такие модели попали в десятку лучших. Тройка лидеров осталась неизменной.

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Лидер — электромобиль: названы самые популярные авто в мире за 2024 год (фото)

Первое место сохранил электромобиль Tesla Model Y — продано 1,09 млн этих авто и это самая популярная модель в мире. Вторая позиция — у Toyota RAV4 (1,02 млн авто), а третья — у Honda CR-V (738,3 тыс.).

Наибольший рост продаж продемонстрировал электрокроссовер BYD Song — на 45,3%. Примечательно, что в топ 10 есть одна премиальная модель — Mercedes GLC.

В 2024 году продали более миллиона Toyota RAV4 в 2024 году Фото: Toyota

Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:

Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%). Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%). Honda CR-V — 738,3 тыс. (+4,2%). Hyundai Tucson — 609,1 тыс. (-2,8%). BYD Song — 574,3 тыс. (+45,3%). Volkswagen Tiguan — 543 тыс. (+10,5%). Kia Sportage — 537,9 тыс. (+5,3%). Honda HR-V — 382,8 тыс. (+8,8%). Mercedes GLC — 358,3 тыс. (+26,6%). Mazda CX-5 — 338,2 тыс. (-3,6%).

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в США и там кроссоверы тоже пользуются спросом.

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