Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год (фото)
Наибольшим спросом в мире пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы. Лидером на глобальном рынке является электромобиль.
Кроссоверы уже давно стали самым массовым классом авто в мире. Ежегодно продают десятки миллионов этих авто. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год.
Наибольшим спросом пользуются компактные и среднеразмерные кроссоверы — именно такие модели попали в десятку лучших. Тройка лидеров осталась неизменной.Важно
Первое место сохранил электромобиль Tesla Model Y — продано 1,09 млн этих авто и это самая популярная модель в мире. Вторая позиция — у Toyota RAV4 (1,02 млн авто), а третья — у Honda CR-V (738,3 тыс.).
Наибольший рост продаж продемонстрировал электрокроссовер BYD Song — на 45,3%. Примечательно, что в топ 10 есть одна премиальная модель — Mercedes GLC.
Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:
- Tesla Model Y — 1,09 млн проданных авто (-1,2%).
- Toyota RAV4 — 1,02 млн (+10,7%).
- Honda CR-V — 738,3 тыс. (+4,2%).
- Hyundai Tucson — 609,1 тыс. (-2,8%).
- BYD Song — 574,3 тыс. (+45,3%).
- Volkswagen Tiguan — 543 тыс. (+10,5%).
- Kia Sportage — 537,9 тыс. (+5,3%).
- Honda HR-V — 382,8 тыс. (+8,8%).
- Mercedes GLC — 358,3 тыс. (+26,6%).
- Mazda CX-5 — 338,2 тыс. (-3,6%).
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в США и там кроссоверы тоже пользуются спросом.
Также мы писали о самых дорогих и самых дешевых в содержании авто.