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Авто

Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік (фото)

найпопулярніші кросовери, найпопулярніші кросовери у світі
Фото: Motor Trend | Кросовери є найпопулярнішим кдасом авто у світі

Найбільшим попитом у світі користуються компактні та середньорозмірні кросовери. Лідером на глобальному ринку є електромобіль.

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Кросовери вже давно стали наймасовішим класом авто у світі. Щороку продають десятки мільйонів цих авто. На сайті focus2move назвали найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік.

Tesla Model Y, найпопулярніші кросовери, найпопулярніші кросовери у світі Fullscreen
Tesla Model Y залишається найпопулярнішим кросовером у світі
Фото: Tesla

Найбільшим попитом користуються компактні та середньорозмірні кросовери – саме такі моделі потрапили до десятки кращих. Трійка лідерів залишилася незмінною.

Важливо
Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)
Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)

Перше місце зберіг електромобіль Tesla Model Y – продано 1,09 млн цих авто і це найпопулярніша модель у світі. Друга позиція – у Toyota RAV4 (1,02 млн авто), а третя – в Honda CR-V (738,3 тис.).

Найбільше зростання продажів продемонстрував електрокросовер BYD Song – на 45,3%. Примітно, що в топ 10 є одна преміальна модель – Mercedes GLC.

Toyota RAV4, найпопулярніші кросовери, найпопулярніші кросовери у світі Fullscreen
У 2024 році продали понад мільйон Toyota RAV4
Фото: Toyota

Найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік:

  1. Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%).
  2. Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%).
  3. Honda CR-V – 738,3 тис. (+4,2%).
  4. Hyundai Tucson – 609,1 тис. (-2,8%).
  5. BYD Song – 574,3 тис. (+45,3%).
  6. Volkswagen Tiguan – 543 тис. (+10,5%).
  7. Kia Sportage – 537,9 тис. (+5,3%).
  8. Honda HR-V – 382,8 тис. (+8,8%).
  9. Mercedes GLC – 358,3 тис. (+26,6%).
  10. Mazda CX-5 – 338,2 тис. (-3,6%).

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто в США і там кросовери теж користуються попитом.

Також ми писали про найдорожчі і найдешевші в утриманні авто.