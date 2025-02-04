Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік (фото)

Найбільшим попитом у світі користуються компактні та середньорозмірні кросовери. Лідером на глобальному ринку є електромобіль.

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Кросовери вже давно стали наймасовішим класом авто у світі. Щороку продають десятки мільйонів цих авто. На сайті focus2move назвали найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік.

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим кросовером у світі Фото: Tesla

Найбільшим попитом користуються компактні та середньорозмірні кросовери – саме такі моделі потрапили до десятки кращих. Трійка лідерів залишилася незмінною.

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Лідер — електромобіль: названо найпопулярніші авто у світі за 2024 рік (фото)

Перше місце зберіг електромобіль Tesla Model Y – продано 1,09 млн цих авто і це найпопулярніша модель у світі. Друга позиція – у Toyota RAV4 (1,02 млн авто), а третя – в Honda CR-V (738,3 тис.).

Найбільше зростання продажів продемонстрував електрокросовер BYD Song – на 45,3%. Примітно, що в топ 10 є одна преміальна модель – Mercedes GLC.

У 2024 році продали понад мільйон Toyota RAV4 Фото: Toyota

Найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік:

Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%). Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%). Honda CR-V – 738,3 тис. (+4,2%). Hyundai Tucson – 609,1 тис. (-2,8%). BYD Song – 574,3 тис. (+45,3%). Volkswagen Tiguan – 543 тис. (+10,5%). Kia Sportage – 537,9 тис. (+5,3%). Honda HR-V – 382,8 тис. (+8,8%). Mercedes GLC – 358,3 тис. (+26,6%). Mazda CX-5 – 338,2 тис. (-3,6%).

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто в США і там кросовери теж користуються попитом.

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