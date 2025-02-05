Раритет за $7 миллионов: на аукцион выставили самый старый Ferrari (фото)
Ferrari 166 Spyder Corsa — старейший сохранившийся автомобиль итальянской марки. Спорткар оснащен небольшим 2,0-литровым V12 на 130 сил.
В Италии на аукцион Broad Arrow выставили Ferrari 166 1948 года. За винтажный спорткар планируют получить примерно 7 миллионов долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Высокая цена Ferrari 166 в гоночной версии Spyder Corsa обусловлена тем, что это старейшее авто итальянской марки, которое сохранилось до наших дней в оригинальном состоянии. Это восьмой выпущенный Ferrari, ведь компания была основана в 1947 году.Важно
Легкий Ferrari 166 весом 650 кг оснащен компактным 2,0-литровым V12 мощностью 130 л. с. Он способен развить 200 км/ч.
Этот болид Ferrari 166 Spyder Corsa с открытыми колесами и обтекаемым кузовом от ателье Carrozzeria Ansaloni изготовили для предпринимателей братьев Бесана, которые увлекались гонками. В 1948-49 годах этот спорткар активно участвовал в соревнованиях и даже стал шестым в престижной гонке Targa Florio на Сицилии.
Впоследствии братья Бесана продали авто, однако оно продолжило участвовать в гонках до 1957 года. После этого Ferrari 166 стал коллекционным, причем один из владельцев владел им с 1965 по 2015 год. Спорткар прошел реставрацию и неоднократно выигрывал награды на различных ретрофестивалях.
Кстати, недавно на аукционе продали самый дорогой мотоцикл в мире. Его стоимость составила 1 320 000 долларов.
Также Фокус рассказывал, что уникальный гоночный Mercedes 1954 года ушел с молотка за 53 миллиона долларов.