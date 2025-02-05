Раритет за $7 миллионов: на аукцион выставили самый старый Ferrari (фото)

Ferrari 166 Spyder Corsa — старейший сохранившийся автомобиль итальянской марки. Спорткар оснащен небольшим 2,0-литровым V12 на 130 сил.

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В Италии на аукцион Broad Arrow выставили Ferrari 166 1948 года. За винтажный спорткар планируют получить примерно 7 миллионов долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар выступал в гонках уз 1948 по 1957 год

Высокая цена Ferrari 166 в гоночной версии Spyder Corsa обусловлена тем, что это старейшее авто итальянской марки, которое сохранилось до наших дней в оригинальном состоянии. Это восьмой выпущенный Ferrari, ведь компания была основана в 1947 году.

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Легкий Ferrari 166 весом 650 кг оснащен компактным 2,0-литровым V12 мощностью 130 л. с. Он способен развить 200 км/ч.

Авто неоднократно выигрывало награды на ретрошоу

Этот болид Ferrari 166 Spyder Corsa с открытыми колесами и обтекаемым кузовом от ателье Carrozzeria Ansaloni изготовили для предпринимателей братьев Бесана, которые увлекались гонками. В 1948-49 годах этот спорткар активно участвовал в соревнованиях и даже стал шестым в престижной гонке Targa Florio на Сицилии.

2,0-литровый V12 развивает 130 сил

Впоследствии братья Бесана продали авто, однако оно продолжило участвовать в гонках до 1957 года. После этого Ferrari 166 стал коллекционным, причем один из владельцев владел им с 1965 по 2015 год. Спорткар прошел реставрацию и неоднократно выигрывал награды на различных ретрофестивалях.

Кстати, недавно на аукционе продали самый дорогой мотоцикл в мире. Его стоимость составила 1 320 000 долларов.

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