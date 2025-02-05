Раритет за $7 мільйонів: на аукціон виставили найстаріший Ferrari (фото)

Ferrari 166 Spyder Corsa — найстаріший збережений автомобіль італійської марки. Спорткар оснащений невеликим 2,0-літровим V12 на 130 сил.

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В Італії на аукціон Broad Arrow виставили Ferrari 166 1948 року. За вінтажний спорткар планують отримати приблизно 7 мільйонів доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Спорткар виступав у перегонах уз 1948 по 1957 рік

Висока ціна Ferrari 166 у гоночній версії Spyder Corsa обумовлена тим, що це найстаріше авто італійської марки, яке збереглося до наших днів у оригінальному стані. Це восьмий випущений Ferrari, адже компанію заснували в 1947 році.

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Легкий Ferrari 166 вагою 650 кг оснащений компактним 2,0-літровим V12 потужністю 130 к. с. Він здатен розвинути 200 км/год.

Авто неодноразово вигравало нагороди на ретрошоу

Цей болід Ferrari 166 Spyder Corsa з відкритими колесами та обтічним кузовом від ательє Carrozzeria Ansaloni виготовили для підприємців братів Бесана, які захоплювалися перегонами. У 1948-49 роках цей спорткар активно брав участь у змаганнях і навіть став шостим у престижній гонці Targa Florio на Сицилії.

2,0-літровий V12 розвиває 130 сил

Згодом брати Бесана продали авто, проте воно продовжило брати участь у перегонах до 1957 року. Після цього Ferrari 166 став колекційним, причому один із власників володів ним із 1965 по 2015 рік. Спорткар пройшов реставрацію і неодноразово вигравав нагороди на різноманітних ретрофестивалях.

До речі, нещодавно на аукціоні продали найдорожчий мотоцикл у світі. Його вартість склала 1 320 000 доларів.

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