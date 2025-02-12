Необычный 87-летний Peugeot выставили на продажу по цене двух Rolls-Royce (фото)

До наших дней сохранилось всего три Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 года. Купе отличается элегантным дизайном в стилистике ар-деко.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили купе Peugeot 402 1938 года. За него планируют получить 800-900 тысяч долларов — как за два Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Peugeot 402 был довольно массовой моделью: изготовлено 75 000 авто и сейчас они обычно не слишком дорогие. Впрочем, в линейке были эксклюзивные версии, созданные дизайнерами Марселем Портуа и Жоржем Поленом. Именно одно из этих авто и будет продаваться на аукционе.

Изготовили всего шесть купе Peugeot 402 Darl'mat Фото: GOODING&COMPANY

Таких купе Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe изготовили всего 6 и только 3 таких авто сохранились до нашего времени. Они отличаются элегантным дизайном в стилистике ар-деко с обтекаемым силуэтом, хромированным декором и двухцветной окраской.

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Двигатель Peugeot 402 в версии Darl'mat Special Coupe оснастили механическим компрессором, что увеличило мощность 2,0-литровой четверки до 80 л. с. С 4-ступенчатой преселективной КПП спорткар способен развить 125 км/ч.

Авто выдержано в стилистике ар-деко Фото: GOODING&COMPANY 2,0-литровый компрессорный двигатель развивает 80 сил Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно это авто в 60-х годах перевезли из Франции в США, где оно несколько раз переходило из рук в руки. В 2002 году Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe от реставрировали и после этого он несколько раз выигрывал награды на престижных ретрошоу.

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