Незвичний 87-річний Peugeot виставили на продаж за ціною двох Rolls-Royce (фото)

До наших днів збереглося лише три Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe 1938 року. Купе вирізняється елегантним дизайном в стилістиці ар-деко.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили купе Peugeot 402 1938 року. За нього планують отримати 800-900 тисяч доларів — як за два Rolls-Royce Cullinan. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Peugeot 402 був доволі масовою моделлю: виготовлено 75 000 авто і зараз вони зазвичай не надто дорогі. Утім, у лінійці були ексклюзивні версії, створені дизайнерами Марселем Портуа і Жоржем Поленом. Саме одне з цих авто і продаватимуть на аукціоні.

Виготовили лише шість купе Peugeot 402 Darl"mat Фото: GOODING&COMPANY

Таких купе Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe виготовили усього 6 і лише 3 таких авто збереглися до нашого часу. Вони вирізняються елегантним дизайном у стилістиці ар-деко з обтічним силуетом, хромованим декором та двоколірним забарвленням.

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Двигун Peugeot 402 у версії Darl’mat Special Coupe оснастили механічним компресором, що збільшило потужність 2,0-літрової четвірки до 80 к. с. Із 4-ступінчастою преселективною КПП спорткар здатен розвинути 125 км/год.

Авто витримане в стилістиці ар-деко Фото: GOODING&COMPANY 2,0-літровий компресорний двигун розвиває 80 сил Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно це авто у 60-х роках перевезли з Франції до США, де воно кілька разів переходило з рук у руки. У 2002 році Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe від реставрували і після цього він кілька разів вигравав нагороди на престижних ретрошоу.

До речі, нещодавно вінтажний болід Mercedes 1954 року продали за 54 мільйони доларів.

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