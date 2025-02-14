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Авто

Итальянский стиль, американский V8: на продажу выставили редкое швейцарское авто (фото)

Monteverdi High Speed 375L, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 1973
Фото: Bring a Trailer | Monteverdi High Speed 375L — редкое премиальное купе из Швейцарии

Купе Monteverdi High Speed имеет роскошный кожаный салон и оснащено 7,2-литровым 375-сильным V8. Авто способно разогнаться до сотни за 6,5 с и развить 245 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продается очень редкое купе Monteverdi High Speed 1973 года. Это одна из немногих моделей авто, которые выпускали в Швейцарии. О раритетете рассказали на сайте аукциона.

Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 375L, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 1973 Fullscreen
Изготовили всего 82 Monteverdi High Speed
Фото: Bring a Trailer

Monteverdi — едва ли не единственный известный швейцарский автопроизводитель. Автогонщик и конструктор Петер Монтеверди в 1967 году основал недалеко от Базеля небольшую компанию и выпускал мелкими сериями роскошные спортивно-туристические авто. Их дизайн разрабатывали итальянские кузовные ателье, а под капот устанавливали V8 от Chrysler.

салон Monteverdi High Speed 375L, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 1973 Fullscreen
Салон отделали кожей и деревом
Фото: Bring a Trailer

Monteverdi High Speed выпускали с 1967 по 1976 год и всего выпустили 82 таких авто. Элегантный обтекаемый кузов разработало ателье Fissore.

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Четырехместный салон Monteverdi High Speed отделали кожей, деревом и велюром. Комплектация включает электростеклоподъемники, усилитель руля, кондиционер и аудиосистему Pioneer.

салон Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 375L, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 1973 Fullscreen
Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот Monteverdi High Speed 375L оснащен огромным 7,2-литровым V8 на 375 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 245 км/ч.

Chrysler V8, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 375L, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed, Monteverdi High Speed 1973 Fullscreen
Под капотом установлен огромный 7,2-литровый V8 от Chrysler
Фото: Bring a Trailer

Пробег Monteverdi High Speed 375L составляет 72 тыс. км. Недавно спортивное купе прошло реставрацию.

Кстати, недавно на аукционе за 1 320 000 долларов продали самый дорогой мотоцикл в мире.

Также Фокус писал, что необычное купе Peugeot выставили на аукцион по цене двух Rolls-Royce.