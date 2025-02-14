Итальянский стиль, американский V8: на продажу выставили редкое швейцарское авто (фото)

Купе Monteverdi High Speed имеет роскошный кожаный салон и оснащено 7,2-литровым 375-сильным V8. Авто способно разогнаться до сотни за 6,5 с и развить 245 км/ч.

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Изготовили всего 82 Monteverdi High Speed Фото: Bring a Trailer

Monteverdi — едва ли не единственный известный швейцарский автопроизводитель. Автогонщик и конструктор Петер Монтеверди в 1967 году основал недалеко от Базеля небольшую компанию и выпускал мелкими сериями роскошные спортивно-туристические авто. Их дизайн разрабатывали итальянские кузовные ателье, а под капот устанавливали V8 от Chrysler.

Салон отделали кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Monteverdi High Speed выпускали с 1967 по 1976 год и всего выпустили 82 таких авто. Элегантный обтекаемый кузов разработало ателье Fissore.

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Четырехместный салон Monteverdi High Speed отделали кожей, деревом и велюром. Комплектация включает электростеклоподъемники, усилитель руля, кондиционер и аудиосистему Pioneer.

Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот Monteverdi High Speed 375L оснащен огромным 7,2-литровым V8 на 375 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 245 км/ч.

Под капотом установлен огромный 7,2-литровый V8 от Chrysler Фото: Bring a Trailer

Пробег Monteverdi High Speed 375L составляет 72 тыс. км. Недавно спортивное купе прошло реставрацию.

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