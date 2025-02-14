Італійський стиль, американський V8: на продаж виставили рідкісне швейцарське авто (фото)

Купе Monteverdi High Speed має розкішний шкіряний салон та оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8. Авто здатне розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути 245 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продається дуже рідкісне купе Monteverdi High Speed 1973 року. Це одна з небагатьох моделей авто, які випускали у Швейцарії. Про раритет розповіли на сайті аукціону.

Виготовили лише 82 Monteverdi High Speed Фото: Bring a Trailer

Monteverdi – чи не єдиний відомий швейцарський автовиробник. Автогонщик та конструктор Петер Монтеверді у 1967 році заснував неподалік Базеля невелику компанію і випускав дрібними серіями розкішні спортивно-туристичні авто. Їх дизайн розробляли італійські кузовні ательє, а під капот встановлювали V8 від Chrysler.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: Bring a Trailer

Monteverdi High Speed випускали з 1967 по 1976 рік і всього випустили 82 таких авто. Елегантний обтічний кузов розробило ательє Fissore.

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Чотиримісний салон Monteverdi High Speed оздобили шкірою, деревом та велюром. Комплектація включає електросклопідйомники, підсилювач керма, кондиціонер та аудіосистему Pioneer.

Фото: Bring a Trailer

Конкретно цей Monteverdi High Speed 375L оснащене величезним 7,2-літровим V8 на 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 245 км/год.

Під капотом встановлено величезний 7,2-літровий V8 від Chrysler Фото: Bring a Trailer

Пробіг Monteverdi High Speed 375L становить 72 тис. км. Нещодавно спортивне купе пройшло реставрацію.

До речі, нещодавно на аукціоні за 1 320 000 доларів продали найдорожчий мотоцикл у світі.

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