Італійський стиль, американський V8: на продаж виставили рідкісне швейцарське авто (фото)
Купе Monteverdi High Speed має розкішний шкіряний салон та оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8. Авто здатне розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути 245 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продається дуже рідкісне купе Monteverdi High Speed 1973 року. Це одна з небагатьох моделей авто, які випускали у Швейцарії. Про раритет розповіли на сайті аукціону.
Monteverdi – чи не єдиний відомий швейцарський автовиробник. Автогонщик та конструктор Петер Монтеверді у 1967 році заснував неподалік Базеля невелику компанію і випускав дрібними серіями розкішні спортивно-туристичні авто. Їх дизайн розробляли італійські кузовні ательє, а під капот встановлювали V8 від Chrysler.
Monteverdi High Speed випускали з 1967 по 1976 рік і всього випустили 82 таких авто. Елегантний обтічний кузов розробило ательє Fissore.
Чотиримісний салон Monteverdi High Speed оздобили шкірою, деревом та велюром. Комплектація включає електросклопідйомники, підсилювач керма, кондиціонер та аудіосистему Pioneer.
Конкретно цей Monteverdi High Speed 375L оснащене величезним 7,2-літровим V8 на 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 245 км/год.
Пробіг Monteverdi High Speed 375L становить 72 тис. км. Нещодавно спортивне купе пройшло реставрацію.
До речі, нещодавно на аукціоні за 1 320 000 доларів продали найдорожчий мотоцикл у світі.
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