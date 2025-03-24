Необычный эксклюзив: на аукцион выставили уникальные авто президента FIAT (фото)

С молотка уйдут уникальные авто, созданные специально для президента FIAT Джанни Аньелли. Среди них — лимитированные роскошные универсалы и компактный внедорожник.

Related video

В Милане на аукцион RM Sotheby's выставили автомобили из коллекции многолетнего президента FIAT Джанни Аньелли. За них суммарно планируют получить до 500 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Авто принадлежали президенту FIAT Джанни Аньелли Фото: RM Sotheby's

Джанни Аньелли — самая знаковая личность в 125-летней истории FIAT, ведь именно он превратил итальянского автопроизводителя в мощный концерн. А еще у него была коллекция эксклюзивных и нестандартных авто, созданных его подопечными.

Важно

Звезда 60-х: на аукцион выставили уникальный суперкар Ford за $8 миллионов (фото)

Специально для Джанни Аньелли разрабатывали как особые суперкары Ferrari, так и необычные версии более массовых и доступных моделей. Некоторые авто остались в семье Аньелли после его смерти, другие — постепенно продаются коллекционерам.

На крыше FIAT 130 Familiare установили огромную корзину Фото: RM Sotheby's

К примеру, роскошный универсал FIAT 130 Familiare 1974 года выпустили в количестве трех экземпляров, которые подарили семье Аньелли. Руководитель FIAT использовал эти авто для поездок на горнолыжные курорты. В RM Sotheby's оценили одно из этих авто в 170-300 тыс. евро.

Салон FIAT 130 Familiare отделали кожей Фото: RM Sotheby's

FIAT 130 Familiare отличается деревянными накладками на боковинах в американском стиле и огромной корзиной на крыше. Он оснащен 3,2-литровым V6 на 165 л. с. и автоматической КПП.

Универсал Lancia Thema Фото: RM Sotheby's Сиденья Lancia Thema оснастили электроприводом Фото: RM Sotheby's

Универсал Lancia Thema 1985 года еще более редкий — таких авто с кузовом от ателье Zagato и роскошным велюровым салоном существует всего два. Авто Джанни Аньелли имеет сиденья с электроприводом, а под его капотом установлен 2,8-литровый 150-сильный V6. За него планируют получить от 80 до 160 тыс. евро.

FIAT Panda 4X4 Фото: RM Sotheby's

Третье авто — FIAT Panda 1986 года во внедорожном исполнении 4Х4 с полным приводом и увеличенным клиренсом. Отреставрированный хэтчбек планируют продать за 20-40 тыс. евро.

Кстати, на аукцион выставили и роскошный старинный Mercedes Джека Николсона.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет самый старый мотоцикл.