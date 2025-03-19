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Авто

Звезда 60-х: на аукцион выставили уникальный суперкар Ford за $8 миллионов (фото)

Ford GT40 Roadster, Ford GT40, Ford GT40 1965, суперкар Ford
Фото: Mecum | Сохранилось только два Ford GT40 Roadster

До наших дней сохранилось только два Ford GT40 Roadster 1965 года. Спорткар с 385-сильным V8 выступал в 24-часовых гонках.

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В США на аукцион Mecum выставили суперкар Ford GT40 1965 года. За уникальное авто планируют получить более 8 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Ford GT40 1965, Ford GT40 Roadster, Ford GT40, Ford GT40, суперкар Ford Fullscreen
Спорткар участвовал в гонках "24 часа Ле-Мана"
Фото: Mecum

Ford GT40 — самая дорогая модель в истории марки. Между прочим, недавно еще одно такое авто ушло с молотка за $13,2 миллиона. Суперкар смог победить Ferrari и четыре года подряд триумфовал в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана".

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Автомобиль прошел реставрацию
Фото: Mecum

Конкретно этот Ford GT40 — особенный, ведь это один из всего пяти авто в версии Roadster без крыши. До наших дней сохранились лишь два таких кабриолета и другое авто в 2019 году ушло с молотка за $7,65 миллиона.

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Ford V8, Ford GT40, Ford GT40 Roadster, Ford GT40 1965, суперкар Ford Fullscreen
Ford GT40 Roadster оснащен 4,7-литровым 385-сильным V8
Фото: Mecum

Ford GT40 Roadster в 1965 году участвовал в 24-часовой гонке в Ле-Мане, однако сошел из-за неисправности коробки передач. Позже Ford отказался от кабриолетов и использовал купе GT40, ведь они имели лучшую аэродинамику.

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После завершения гоночной карьеры Ford GT40 Roadster имел только трех владельцев. Его отреставрировали и он неоднократно участвовал в различных ретрошоу.

Ford GT40, Ford GT40 Roadster, Ford GT40 1965, суперкар Ford Fullscreen
Ford GT40 является самой дорогой моделью марки
Фото: Mecum

Ford GT40 Roadster оснащен 4,7-литровым 385-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Суперкар весит всего 1065 кг.

Между прочим, недавно за $3,9 миллиона продали знаменитый гоночный Jaguar 50-х.

Также Фокус рассказывал об уникальном украинском спорткаре "Торнадо".

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