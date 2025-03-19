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Авто

Зірка 60-х: на аукціон виставили унікальний суперкар Ford за $8 мільйонів (фото)

Ford GT40 Roadster, Ford GT40, Ford GT40 1965, суперкар Ford
Фото: Mecum | Збереглося лише два Ford GT40 Roadster

До наших днів збереглося тільки два Ford GT40 Roadster 1965 року. Спорткар із 385-сильним V8 виступав у 24-годинних перегонах.

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У США на аукціон Mecum виставили суперкар Ford GT40 1965 року. За унікальне авто планують отримати понад 8 мільйонів доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Ford GT40 1965, Ford GT40 Roadster, Ford GT40, суперкар Ford Fullscreen
Спорткар брав участь у перегонах "24 години Ле-Мана"
Фото: Mecum

Ford GT40 – найдорожча модель в історії марки. Між іншим, нещодавно ще одне таке авто пішло з молотка за $13,2 мільйона. Суперкар зміг перемогти Ferrari і чотири роки підряд тріумфував у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана".

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Автомобіль пройшов реставрацію
Фото: Mecum

Конкретно цей Ford GT40 – особливий, адже це один із усього п’яти авто у версії Roadster без даху. До наших днів збереглися лише два таких кабріолети й інше авто в 2019 році пішло з молотка за $7,65 мільйона.

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Ford V8, Ford GT40, Ford GT40 Roadster, Ford GT40 1965, суперкар Ford Fullscreen
Ford GT40 Roadster оснащений 4,7-літровим 385-сильним V8
Фото: Mecum

Ford GT40 Roadster у 1965 році брав участь у 24-годинних перегонах в Ле-Мані, проте зійшов через несправність коробки передач. Пізніше Ford відмовився від кабріолетів і використовував купе GT40, адже вони мали кращу аеродинаміку.

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Після завершення гоночної кар’єри Ford GT40 Roadster мав лише трьох власників. Його відреставрували і він неодноразово брав участь у різноманітних ретрошоу.

Ford GT40, Ford GT40 Roadster, Ford GT40 1965, суперкар Ford Fullscreen
Ford GT40 є найдорожчою моделлю марки
Фото: Mecum

Ford GT40 Roadster оснащений 4,7-літровим 385-сильним V8 та 5-ступінчастою механічною КПП. Суперкар важить усього 1065 кг.

Між іншим, нещодавно за $3,9 мільйона продали знаменитий гоночний Jaguar 50-х.

Також Фокус розповідав про унікальний український спорткар "Торнадо".

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