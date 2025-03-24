Незвичний ексклюзив: на аукціон виставили унікальні авто президента FIAT (фото)
З молотка підуть унікальні авто, створені спеціально для президента FIAT Джанні Аньєллі. Серед них — лімітовані розкішні універсали та компактний позашляховик.
У Мілані на аукціон RM Sotheby’s виставили автомобілі з колекції багаторічного президента FIAT Джанні Аньєллі. За них сумарно планують отримати до 500 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.
Джанні Аньєллі – найбільш знакова особистість у 125-річній історії FIAT, адже саме він перетворив італійського автовиробника на потужний концерн. А ще він мав колекцію ексклюзивних і нестандартних авто, створених його підопічними.Важливо
Спеціально для Джанні Аньєллі розробляли як особливі суперкари Ferrari, так і незвичні версії більш масових і доступних моделей. Деякі авто залишилися в сім'ї Аньєллі після його смерті, інші — поступово продають колекціонерам.
Приміром, розкішний універсал FIAT 130 Familiare 1974 року випустили в кількості трьох екземплярів, які подарували родині Аньєллі. Керівник FIAT використовував ці авто для поїздок на гірськолижні курорти. У RM Sotheby’s оцінили одне з цих авто у 170-300 тис. євро.
FIAT 130 Familiare вирізняється дерев’яними накладками на боковинах у американському стилі та величезним кошиком на даху. Він оснащений 3,2-літровим V6 на 165 к. с. та автоматичною КПП.
Універсал Lancia Thema 1985 року ще більш рідкісний – таких авто з кузовом від ательє Zagato та розкішним велюровим салоном існує лише два. Авто Джанні Аньєллі має сидіння з електроприводом, а під його капотом встановлено 2,8-літровий 150-сильний V6. За нього планують отримати від 80 до 160 тис. євро.
Третє авто – FIAT Panda 1986 року у позашляховому виконанні 4Х4 із повним приводом та збільшеним кліренсом. Відреставрований хетчбек планують продати за 20-40 тис. євро.
До речі, на аукціон виставили і розкішний старовинний Mercedes Джека Ніколсона.
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