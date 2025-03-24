Незвичний ексклюзив: на аукціон виставили унікальні авто президента FIAT (фото)

З молотка підуть унікальні авто, створені спеціально для президента FIAT Джанні Аньєллі. Серед них — лімітовані розкішні універсали та компактний позашляховик.

Related video

У Мілані на аукціон RM Sotheby’s виставили автомобілі з колекції багаторічного президента FIAT Джанні Аньєллі. За них сумарно планують отримати до 500 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Авто належали президенту FIAT Джанні Аньєллі Фото: RM Sotheby's

Джанні Аньєллі – найбільш знакова особистість у 125-річній історії FIAT, адже саме він перетворив італійського автовиробника на потужний концерн. А ще він мав колекцію ексклюзивних і нестандартних авто, створених його підопічними.

Важливо

Зірка 60-х: на аукціон виставили унікальний суперкар Ford за $8 мільйонів (фото)

Спеціально для Джанні Аньєллі розробляли як особливі суперкари Ferrari, так і незвичні версії більш масових і доступних моделей. Деякі авто залишилися в сім'ї Аньєллі після його смерті, інші — поступово продають колекціонерам.

На даху FIAT 130 Familiare встановили величезний кошик Фото: RM Sotheby's

Приміром, розкішний універсал FIAT 130 Familiare 1974 року випустили в кількості трьох екземплярів, які подарували родині Аньєллі. Керівник FIAT використовував ці авто для поїздок на гірськолижні курорти. У RM Sotheby’s оцінили одне з цих авто у 170-300 тис. євро.

Салон FIAT 130 Familiare оздобили шкірою Фото: RM Sotheby's

FIAT 130 Familiare вирізняється дерев’яними накладками на боковинах у американському стилі та величезним кошиком на даху. Він оснащений 3,2-літровим V6 на 165 к. с. та автоматичною КПП.

Універсал Lancia Thema Фото: RM Sotheby's Сидіння Lancia Thema оснастили електроприводом Фото: RM Sotheby's

Універсал Lancia Thema 1985 року ще більш рідкісний – таких авто з кузовом від ательє Zagato та розкішним велюровим салоном існує лише два. Авто Джанні Аньєллі має сидіння з електроприводом, а під його капотом встановлено 2,8-літровий 150-сильний V6. За нього планують отримати від 80 до 160 тис. євро.

FIAT Panda 4X4 Фото: RM Sotheby's

Третє авто – FIAT Panda 1986 року у позашляховому виконанні 4Х4 із повним приводом та збільшеним кліренсом. Відреставрований хетчбек планують продати за 20-40 тис. євро.

До речі, на аукціон виставили і розкішний старовинний Mercedes Джека Ніколсона.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде найстаріший мотоцикл.