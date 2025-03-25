Раритеты за $4 миллиона: на продажу выставили коллекцию культовых Mercedes (фото)

В коллекционные собраны восемь раритетных Mercedes-Benz разных годов выпуска. Стоимость отдельных авто превышает полмиллиона долларов.

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В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию редких Mercedes-Benz. Общая стоимость авто составляет примерно 4 миллиона долларов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes 300SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

В коллекции собрано восемь Mercedes-Benz, выпущенных с 1955 по 2018 год. Все они в отличном состоянии.

Самое старое и самое дорогое авто в коллекции — легендарное купе Mercedes 300SL Gullwing, которое стоит более миллиона долларов. Это первое в мире серийное авто с подъемными дверями типа "крыло чайки" и непосредственным впрыском топлива. Недавно оно отпраздновало юбилей.

Mercedes SLR McLaren 722 Фото: RM Sotheby's

Ценным является и современный лимитированный суперкар Mercedes SLR McLaren 722 2007 года, за который планируют получить 600-700 тыс. долларов. Таких 650-сильных авто выпустили всего 150.

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Еще более редким является заряженный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG. В 2006 году изготовлено 80 таких спорткаров с агрессивным обвесом и 582-сильным компрессорным V8.

Mercedes 280SL Pagoda Фото: RM Sotheby's Mercedes 280SE Фото: RM Sotheby's Mercedes 500E W124 Фото: RM Sotheby's Mercedes 190 Evo II Фото: RM Sotheby's Mercedes CLK DTM Mercedes G65 AMG Final Edition Фото: RM Sotheby's

Очень ценится коллекционерами Mercedes 190 Evo II 1990 года, разработанный специалистами AMG и Cosworth. Он получил 235-сильный двигатель и огромное антикрыло. А у Mercedes 500E W124 под капотом установлен V8 разработки Porsche.

Кроме того, в коллекции есть винтажные кабриолеты Mercedes 280 SE и 280 SL Pagoda, а также последний серийный "Гелендваген" с V12 — Mercedes G65 AMG Final Edition 2018 года.

Кстати, на аукционе RM Sotheby's будут продавать и коллекцию необычных авто президента FIAT.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет Mercedes Джека Николсона.