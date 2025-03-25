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Авто

Раритеты за $4 миллиона: на продажу выставили коллекцию культовых Mercedes (фото)

коллекция мерседес, коллекция Mercedes
Фото: RM Sotheby's | С молотка уйдет коллекция редких Mercedes

В коллекционные собраны восемь раритетных Mercedes-Benz разных годов выпуска. Стоимость отдельных авто превышает полмиллиона долларов.

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В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию редких Mercedes-Benz. Общая стоимость авто составляет примерно 4 миллиона долларов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Mercedes 300SL Gullwing, Mercedes 300SL Fullscreen
Mercedes 300SL Gullwing
Фото: RM Sotheby's

В коллекции собрано восемь Mercedes-Benz, выпущенных с 1955 по 2018 год. Все они в отличном состоянии.

Самое старое и самое дорогое авто в коллекции — легендарное купе Mercedes 300SL Gullwing, которое стоит более миллиона долларов. Это первое в мире серийное авто с подъемными дверями типа "крыло чайки" и непосредственным впрыском топлива. Недавно оно отпраздновало юбилей.

Mercedes SLR 722, Mercedes SLR Fullscreen
Mercedes SLR McLaren 722
Фото: RM Sotheby's

Ценным является и современный лимитированный суперкар Mercedes SLR McLaren 722 2007 года, за который планируют получить 600-700 тыс. долларов. Таких 650-сильных авто выпустили всего 150.

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Еще более редким является заряженный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG. В 2006 году изготовлено 80 таких спорткаров с агрессивным обвесом и 582-сильным компрессорным V8.

Mercedes 280SL Pagoda Fullscreen
Mercedes 280SL Pagoda
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 280SE Fullscreen
Mercedes 280SE
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 500E W124 Fullscreen
Mercedes 500E W124
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 190 Evo II Fullscreen
Mercedes 190 Evo II
Фото: RM Sotheby's
Mercedes CLK DTM Fullscreen
Mercedes CLK DTM
Mercedes G65 AMG Final Edition Fullscreen
Mercedes G65 AMG Final Edition
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 280SL Pagoda
Mercedes 280SE
Mercedes 500E W124
Mercedes 190 Evo II
Mercedes CLK DTM
Mercedes G65 AMG Final Edition

Очень ценится коллекционерами Mercedes 190 Evo II 1990 года, разработанный специалистами AMG и Cosworth. Он получил 235-сильный двигатель и огромное антикрыло. А у Mercedes 500E W124 под капотом установлен V8 разработки Porsche.

Кроме того, в коллекции есть винтажные кабриолеты Mercedes 280 SE и 280 SL Pagoda, а также последний серийный "Гелендваген" с V12 — Mercedes G65 AMG Final Edition 2018 года.

Кстати, на аукционе RM Sotheby's будут продавать и коллекцию необычных авто президента FIAT.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет Mercedes Джека Николсона.