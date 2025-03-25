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Авто

Раритети за $4 мільйони: на продаж виставили колекцію культових Mercedes (фото)

колекція мерседес, колекція Mercedes
Фото: RM Sotheby's | З молотка піде колекція рідкісних Mercedes

У колекційні зібрано вісім раритетних Mercedes-Benz різних років випуску. Вартість окремих авто перевищує пів мільйона доларів.

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У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію рідкісних Mercedes-Benz. Загальна вартість авто становить приблизно 4 мільйони доларів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes 300SL Gullwing, Mercedes 300SL Fullscreen
Mercedes 300SL Gullwing
Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрано вісім Mercedes-Benz, випущених з 1955 по 2018 рік. Усі вони в чудовому стані.

Найстаріше і найдорожче авто в колекції – легендарне купе Mercedes 300SL Gullwing, яке коштує понад мільйон доларів. Це перше у світі серійне авто з підйомними дверима типу "крило чайки" та безпосереднім впорскуванням пального. Недавно воно відсвяткувало ювілей.

Mercedes SLR 722, Mercedes SLR Fullscreen
Mercedes SLR McLaren 722
Фото: RM Sotheby's

Цінним є і сучасний лімітований суперкар Mercedes SLR McLaren 722 2007 року, за якого планують отримати 600-700 тис. доларів. Таких 650-сильних авто випустили лише 150.

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Ще більш рідкісним є заряджений кабріолет Mercedes CLK DTM AMG. У 2006 році виготовлено 80 таких спорткарів із агресивним обвісом і 582-сильним компресорним V8.

Mercedes 280SL Pagoda Fullscreen
Mercedes 280SL Pagoda
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 280SE Fullscreen
Mercedes 280SE
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 500E W124 Fullscreen
Mercedes 500E W124
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 190 Evo II Fullscreen
Mercedes 190 Evo II
Фото: RM Sotheby's
Mercedes CLK DTM Fullscreen
Mercedes CLK DTM
Mercedes G65 AMG Final Edition Fullscreen
Mercedes G65 AMG Final Edition
Фото: RM Sotheby's
Mercedes 280SL Pagoda
Mercedes 280SE
Mercedes 500E W124
Mercedes 190 Evo II
Mercedes CLK DTM
Mercedes G65 AMG Final Edition

Дуже цінується колекціонерами Mercedes 190 Evo II 1990 року, розроблений спеціалістами AMG і Cosworth. Він отримав 235-сильний двигун і величезне антикрило. А в Mercedes 500E W124 під капотом встановлено V8 розробки Porsche.

Крім того, у колекції є вінтажні кабріолети Mercedes 280 SE та 280 SL Pagoda, а також останній серійний "Гелендваген" із V12 – Mercedes G65 AMG Final Edition 2018 року.

До речі, на аукціоні RM Sotheby’s продаватимуть і колекцію незвичних авто президента FIAT.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде Mercedes Джека Ніколсона.