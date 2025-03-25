Раритети за $4 мільйони: на продаж виставили колекцію культових Mercedes (фото)

У колекційні зібрано вісім раритетних Mercedes-Benz різних років випуску. Вартість окремих авто перевищує пів мільйона доларів.

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У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію рідкісних Mercedes-Benz. Загальна вартість авто становить приблизно 4 мільйони доларів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes 300SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрано вісім Mercedes-Benz, випущених з 1955 по 2018 рік. Усі вони в чудовому стані.

Найстаріше і найдорожче авто в колекції – легендарне купе Mercedes 300SL Gullwing, яке коштує понад мільйон доларів. Це перше у світі серійне авто з підйомними дверима типу "крило чайки" та безпосереднім впорскуванням пального. Недавно воно відсвяткувало ювілей.

Mercedes SLR McLaren 722 Фото: RM Sotheby's

Цінним є і сучасний лімітований суперкар Mercedes SLR McLaren 722 2007 року, за якого планують отримати 600-700 тис. доларів. Таких 650-сильних авто випустили лише 150.

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Ще більш рідкісним є заряджений кабріолет Mercedes CLK DTM AMG. У 2006 році виготовлено 80 таких спорткарів із агресивним обвісом і 582-сильним компресорним V8.

Mercedes 280SL Pagoda Фото: RM Sotheby's Mercedes 280SE Фото: RM Sotheby's Mercedes 500E W124 Фото: RM Sotheby's Mercedes 190 Evo II Фото: RM Sotheby's Mercedes CLK DTM Mercedes G65 AMG Final Edition Фото: RM Sotheby's

Дуже цінується колекціонерами Mercedes 190 Evo II 1990 року, розроблений спеціалістами AMG і Cosworth. Він отримав 235-сильний двигун і величезне антикрило. А в Mercedes 500E W124 під капотом встановлено V8 розробки Porsche.

Крім того, у колекції є вінтажні кабріолети Mercedes 280 SE та 280 SL Pagoda, а також останній серійний "Гелендваген" із V12 – Mercedes G65 AMG Final Edition 2018 року.

До речі, на аукціоні RM Sotheby’s продаватимуть і колекцію незвичних авто президента FIAT.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде Mercedes Джека Ніколсона.