Старый 23-летний Mercedes S-Class продают по цене нового "Гелендвагена" (фото)

В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставили Mercedes-Benz S-Class 2002 года. За невзрачный седан планируют получить до 160 000 долларов.

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Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Высокая цена обусловлена тем, что продается раритетный Mercedes S63 AMG первой серии. Таких заряженных седанов изготовили всего 70.

Выпустили всего 70 Mercedes S63 AMG первой серии Фото: RM Sotheby's

Первые седаны Mercedes S63 AMG в кузове W220 получили редкий 6,3-литровый V12 мощностью 444 л. с. Позже его заменили на 5,4-литровый компрессорный V8, а новый более мощный V12 с турбонаддувом установили на другую версию S65 AMG.

Первые Mercedes S63 AMG получили 444-сильный V12 Фото: RM Sotheby's

С 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes S63 AMG 2002 года способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Средний расход топлива составляет 14,1 л/100 км.

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От стандартного Mercedes S-Class W220 заряженная версия отличается скромным обвесом и 18-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные передние кресла.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Седан Mercedes S63 AMG проехал 36 тыс. км. Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация включает пневмоподвеску, климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Кстати, на этот же аукцион в Дубае выставили и коллекцию редких Mercedes-Benz общей стоимостью 4 миллиона долларов.

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