Старий 23-річний Mercedes S-Class продають за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили Mercedes-Benz S-Class 2002 року. За непоказний седан планують отримати до 160 000 доларів.

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Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Висока ціна обумовлена тим, що продається раритетний Mercedes S63 AMG першої серії. Таких заряджених седанів виготовили лише 70.

Випустили лише 70 Mercedes S63 AMG першої серії Фото: RM Sotheby's

Перші седани Mercedes S63 AMG в кузові W220 отримали рідкісний 6,3-літровий V12 потужністю 444 к. с. Пізніше його замінили на 5,4-літровий компресорний V8, а новий потужніший V12 з турбонаддувом встановили на іншу версію S65 AMG.

Перші Mercedes S63 AMG отримали 444-сильний V12 Фото: RM Sotheby's

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП Mercedes S63 AMG 2002 року здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Середня витрата пального становить 14,1 л/100 км.

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Від стандартного Mercedes S-Class W220 заряджена версія відрізняється скромним обвісом та 18-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні передні крісла.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Седан Mercedes S63 AMG проїхав 36 тис. км. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а комплектація включає пневмопідвіску, клімат-контроль, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

До речі, на цей же аукціон у Дубаї виставили і колекцію рідкісних Mercedes-Benz загальною вартістю 4 мільйони доларів.

Також Фокус писав, що з молотка піде розкішний вінтажний Mercedes Джека Ніколсона.