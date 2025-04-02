Honda будет продавать по запчастям прославленные гоночные авто (фото)
Знаменитые гоночные Honda разберут и будут продавать по запчастям. Их компоненты станут коллекционными сувенирами.
О новой программе рассказали на сайте японского автопроизводителя.
С такой идеей выступило автоспортивное подразделение Honda Racing Corporation (HRC). По словам его президента Кодзи Ватанабе, программа позволит фанатам японской марки приобрести частичку истории.
Первыми в продажу поступят компоненты двигателей Honda RA100E от болидов "Формулы-1" McLaren MP4/5B 1990 года. На них выступали Айртон Сенна и Герхард Бергер, причем легендарный бразилец тогда стал чемпионом мира.
Эти 3,5-литровые моторы Honda V10 разобрали на запчасти. На специальном аукционе в городе Монтерей (США) в августе продадут поршни, шатуны, распределительные валы, клапанные крышки и другие детали двигателей.
Кодзи Ватанабе подчеркнул, еще это будет не одноразовая акция, а постоянный бизнес. В перспективе на продажу выставят детали болидов IndyCar, а также мотоциклов Honda, которые прославились в соревнованиях начиная с 50-х годов.
Зато исторические модели, которые хранятся в японских музеях, не останутся разобранными. Они получат новые запчасти Honda, которые в точности воспроизводят оригинальные компоненты.
Кстати, с молотка вскоре уйдет и чемпионский болид Ferrari Михаэля Шумахера.
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