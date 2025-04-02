Honda будет продавать по запчастям прославленные гоночные авто (фото)

Знаменитые гоночные Honda разберут и будут продавать по запчастям. Их компоненты станут коллекционными сувенирами.

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О новой программе рассказали на сайте японского автопроизводителя.

С такой идеей выступило автоспортивное подразделение Honda Racing Corporation (HRC). По словам его президента Кодзи Ватанабе, программа позволит фанатам японской марки приобрести частичку истории.

Первыми распродадут двигатели Honda RA100E от болидов "Формулы-1" McLaren Фото: Honda

Первыми в продажу поступят компоненты двигателей Honda RA100E от болидов "Формулы-1" McLaren MP4/5B 1990 года. На них выступали Айртон Сенна и Герхард Бергер, причем легендарный бразилец тогда стал чемпионом мира.

Детали Honda станут сувенирами Фото: Honda

Эти 3,5-литровые моторы Honda V10 разобрали на запчасти. На специальном аукционе в городе Монтерей (США) в августе продадут поршни, шатуны, распределительные валы, клапанные крышки и другие детали двигателей.

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Кодзи Ватанабе подчеркнул, еще это будет не одноразовая акция, а постоянный бизнес. В перспективе на продажу выставят детали болидов IndyCar, а также мотоциклов Honda, которые прославились в соревнованиях начиная с 50-х годов.

Фото: Honda

Зато исторические модели, которые хранятся в японских музеях, не останутся разобранными. Они получат новые запчасти Honda, которые в точности воспроизводят оригинальные компоненты.

Кстати, с молотка вскоре уйдет и чемпионский болид Ferrari Михаэля Шумахера.

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