Honda продаватиме по запчастинах уславлені гоночні авто (фото)

Знамениті гоночні Honda розберуть та продаватимуть по запчастинах. Їх компоненти стануть колекційними сувенірами.

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Про нову програму розповіли на сайті японського автовиробника.

З такою ідеєю виступив автоспортивний підрозділ Honda Racing Corporation (HRC). За словами його президента Кодзі Ватанабе, програма дозволить фанатам японської марки придбати частинку історії.

Першими розпродадуть двигуни Honda RA100E від болідів "Формули-1" McLaren Фото: Honda

Першими у продаж надійдуть компоненти двигунів Honda RA100E від болідів "Формули-1" McLaren MP4/5B 1990 року. На них виступали Айртон Сенна та Герхард Бергер, причому легендарний бразилець тоді став чемпіоном світу.

Деталі Honda стануть сувенірами Фото: Honda

Ці 3,5-літрові мотори Honda V10 розібрали на запчастини. На спеціальному аукціоні в місті Монтерей (США) у серпні продадуть поршні, шатуни, розподільчі вали, клапанні кришки та інші деталі двигунів.

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Кодзі Ватанабе підкреслив, ще це буде не одноразова акція, а постійний бізнес. У перспективі на продаж виставлять деталі болідів IndyCar, а також мотоциклів Honda, які прославилися в змаганнях починаючи з 50-х років.

Фото: Honda

Натомість історичні моделі, які зберігаються в японських музеях, не залишаться розібраними. Вони отримають нові запчастини Honda, які в точності відтворюють оригінальні компоненти.

До речі, з молотка невдовзі піде і чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера.

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