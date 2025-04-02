Honda продаватиме по запчастинах уславлені гоночні авто (фото)
Знамениті гоночні Honda розберуть та продаватимуть по запчастинах. Їх компоненти стануть колекційними сувенірами.
Про нову програму розповіли на сайті японського автовиробника.
З такою ідеєю виступив автоспортивний підрозділ Honda Racing Corporation (HRC). За словами його президента Кодзі Ватанабе, програма дозволить фанатам японської марки придбати частинку історії.
Першими у продаж надійдуть компоненти двигунів Honda RA100E від болідів "Формули-1" McLaren MP4/5B 1990 року. На них виступали Айртон Сенна та Герхард Бергер, причому легендарний бразилець тоді став чемпіоном світу.
Ці 3,5-літрові мотори Honda V10 розібрали на запчастини. На спеціальному аукціоні в місті Монтерей (США) у серпні продадуть поршні, шатуни, розподільчі вали, клапанні кришки та інші деталі двигунів.
Кодзі Ватанабе підкреслив, ще це буде не одноразова акція, а постійний бізнес. У перспективі на продаж виставлять деталі болідів IndyCar, а також мотоциклів Honda, які прославилися в змаганнях починаючи з 50-х років.
Натомість історичні моделі, які зберігаються в японських музеях, не залишаться розібраними. Вони отримають нові запчастини Honda, які в точності відтворюють оригінальні компоненти.
До речі, з молотка невдовзі піде і чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера.
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