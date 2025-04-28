На продажу выставили эксклюзивные суперкары чемпионов "Формулы-1" (фото)

В Великобритании на аукцион Broad Arrow выставили два суперкара McLaren MP4-12C в особой комплектации. Их создали специально для звезд "Формулы-1" Льюиса Гамильтона на Дженсона Баттона.

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Авто Льюиса Гамильтона

Британские пилоты команды McLaren Льюис Хэмилтон и Дженсон Батон участвовали в разработке суперкара MP4-12C, а потому в 2012 году получили такие автомобили в подарок. Для гонщиков их персонализировали.

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Авто Льюиса Гамильтона оценили в 175-225 тыс. евро, а его пробег составляет 8938 км. Красное купе имеет руль слева, ведь семикратный чемпион мира эксплуатировал его в Монако. У него красно-черный салон из алькантары и опциональный карбоновый декор.

Салон суперкара Гамильтона украсили алькантарой

Суперкар McLaren MP4-12C Дженсона Баттона имеет руль справа и окрашен в белый цвет. Его салон также красно-черный, однако отделан кожей. Пробег авто — 12 438 км, а ориентировочная цена — 125-150 тыс. евро.

Авто Дженсона Баттона

Купе McLaren MP4-12C стало первой массовой моделью британской марки. Суперкар оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо мощностью 600 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 330 км/ч.

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