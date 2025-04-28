Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На продаж виставили ексклюзивні суперкари чемпіонів "Формули-1" (фото)

McLaren MP4-12C, суперкар McLaren, Льюїс Гамільтон
Суперкари McLaren MP4-12C подарували чемпіонам "Формули-1"

У Великій Британії на аукціон Broad Arrow виставили два суперкари McLaren MP4-12C в особливій комплектації. Їх створили спеціально для зірок «Формули-1» Льюїса Гамільтона на Дженсона Баттона.

Related video

Про ексклюзивні McLaren розповіли на сайті аукціону.

McLaren 12C, суперкар McLaren, Льюїс Гамільтон Fullscreen
Авто Льюїса Гамільтона

Британські пілоти команди McLaren Льюїс Гамільтон та Дженсон Батон брали участь у розробці суперкара MP4-12C, а тому в 2012 році отримали такі автомобілі в подарунок. Для гонщиків їх персоналізували.

Важливо
Старовинний 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового суперкара (фото)
Старовинний 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового суперкара (фото)

Авто Льюїса Гамілтона оцінили в 175-225 тис. євро, а його пробіг становить 8938 км. Червоне купе має кермо ліворуч, адже семиразовий чемпіон світу експлуатував його в Монако. У нього червоно-чорний салон із алькантари та опційний карбоновий декор.

салон McLaren 12C, суперкар McLaren, Льюїс Гамільтон Fullscreen
Салон суперкара Гамільтона оздобили алькантарою

Суперкар McLaren MP4-12C Дженсона Баттона має кермо праворуч та пофарбований у білий колір. Його салон також червоно-чорний, проте оздоблений шкірою. Пробіг авто – 12 438 км, а орієнтовна ціна – 125-150 тис. євро.

суперкар макларен 12с, McLaren MP4-12C, суперкар McLaren, Льюїс Гамільтон Fullscreen
Авто Дженсона Баттона

Купе McLaren MP4-12C стало першою масовою моделлю британської марки. Суперкар оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 600 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути 330 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон за $7,5 мільйона виставили рідкісний суперкар модельєра Ральфа Лорена.

Також Фокус писав, що знайдено втрачений Ferrari Майкла Джордана.