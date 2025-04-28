На продаж виставили ексклюзивні суперкари чемпіонів "Формули-1" (фото)

У Великій Британії на аукціон Broad Arrow виставили два суперкари McLaren MP4-12C в особливій комплектації. Їх створили спеціально для зірок «Формули-1» Льюїса Гамільтона на Дженсона Баттона.

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Авто Льюїса Гамільтона

Британські пілоти команди McLaren Льюїс Гамільтон та Дженсон Батон брали участь у розробці суперкара MP4-12C, а тому в 2012 році отримали такі автомобілі в подарунок. Для гонщиків їх персоналізували.

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Авто Льюїса Гамілтона оцінили в 175-225 тис. євро, а його пробіг становить 8938 км. Червоне купе має кермо ліворуч, адже семиразовий чемпіон світу експлуатував його в Монако. У нього червоно-чорний салон із алькантари та опційний карбоновий декор.

Салон суперкара Гамільтона оздобили алькантарою

Суперкар McLaren MP4-12C Дженсона Баттона має кермо праворуч та пофарбований у білий колір. Його салон також червоно-чорний, проте оздоблений шкірою. Пробіг авто – 12 438 км, а орієнтовна ціна – 125-150 тис. євро.

Авто Дженсона Баттона

Купе McLaren MP4-12C стало першою масовою моделлю британської марки. Суперкар оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 600 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути 330 км/год.

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