Карбон, титан и 880 сил: представлен экстремальный суперкар Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 296 получил заряженную версию Speciale. Мощные купе и кабриолет поступят в продажу с начала 2026 года по цене от 407 000 евро.

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Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Суперкар оснащен 880-сильной гибридной установкой Фото: Ferrari

Новый Ferrari 296 Speciale получил доработанную гибридную установку: усовершенствовали как 3,0-литровый V6 твин-турбо, так и электромотор. Суммарная отдача выросла на 50 сил — до 880 л. с.

Кабриолет Ferrari 296 Speciale Aperta Фото: Ferrari

Ferrari 296 Speciale способен разгоняться до сотни за 2,8 с и развивать 335 км/ч. К тому же, благодаря батарее на 7,5 кВт-ч можно проехать до 25 км на электротяге. Улучшенная выхлопная система отличается более громким звуком.

Авто облегчили на 60 кг и улучшили его аэродинамику Фото: Ferrari

Поработали и над подвеской Ferrari 296 Speciale, причем некоторые ее элементы изготовили из легкого титана. Также установлены новые адаптивные амортизаторы.

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Суперкар Ferrari 296 Speciale облегчили на 60 кг: купе весит 1410 кг, а кабриолет — 1490 кг. В конструкции кузова и отделке салона стало больше карбона, из него же изготовлены и новые спортивные сиденья.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Ferrari

К тому же, доработали аэродинамику Ferrari 296 Speciale. Новые передний бампер, обвес, диффузор и регулируемые спойлеры позволили увеличить прижимную силу на 20% — до 435 кг при 250 км/ч.

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