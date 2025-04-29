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Карбон, титан і 880 сил: представлено екстремальний суперкар Ferrari (фото)

Ferrari 296 Speciale, Ferrari 296, суперкар Ferrari
Фото: Ferrari | Ferrari 296 Speciale — заряджена версія моделі

Суперкар Ferrari 296 отримав заряджену версію Speciale. Потужні купе та кабріолет надійдуть у продаж із початку 2026 року за ціною від 407 000 євро.

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Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Ferrari 296, Ferrari 296 Speciale, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар оснащений 880-сильною гібридною установкою
Фото: Ferrari

Новий Ferrari 296 Speciale отримав доопрацьовану гібридну установку: вдосконалили як 3,0-літровий V6 твін-турбо, так і електромотор. Сумарна віддача зросла на 50 сил — до 880 к. с.

Ferrari 296 Speciale, Ferrari 296, суперкар Ferrari Fullscreen
Кабріолет Ferrari 296 Speciale Aperta
Фото: Ferrari

Ferrari 296 Speciale здатен розганятися до сотні за 2,8 с і розвивати 335 км/год. До того ж, завдяки батареї на 7,5 кВт-год можна проїхати до 25 км на електротязі. Покращена вихлопна система вирізняється гучнішим звуком.

Ferrari 296, Ferrari 296 Speciale, суперкар Ferrari Fullscreen
Авто полегшили на 60 кг і покращили його аеродинаміку
Фото: Ferrari

Попрацювали і над підвіскою Ferrari 296 Speciale, причому деякі її елементи виготовили з легкого титану. Також встановлено нові адаптивні амортизатори.

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Суперкар Ferrari 296 Speciale полегшили на 60 кг: купе важить 1410 кг, а кабріолет – 1490 кг. У конструкції кузова та оздобленні салону стало більше карбону, з нього ж виготовлені й нові спортивні сидіння.

салон Ferrari 296, Ferrari 296 Speciale, суперкар Ferrari Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: Ferrari

До того ж, доопрацювали аеродинаміку Ferrari 296 Speciale. Нові передній бампер, обвіс, дифузор та регульовані спойлери дозволили збільшити притискну силу на 20% – до 435 кг при 250 км/год.

Раніше Фокус розповідав про найпотужніший у світі суперкар, двигун якого розвиває понад 2000 сил.

Також ми писали, що на продаж виставили Ferrari Ральфа Лорена за $7,5 мільйона.