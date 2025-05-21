Семейная модель и BMW X6 на минималках: FIAT готовит оригинальные недорогие кроссоверы (фото)

FIAT расширит свою линейку кроссоверов. В ближайшее время презентуют две нестандартные модели.

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Об этом сообщил руководитель FIAT в Европе Гаэтано Торель британскому изданию Auto Express.

По его словам, новые кроссоверы FIAT презентуют в ближайшие 12 месяцев, причем первая модель дебютирует до конца нынешнего года. Это будет купе-кроссовер FIAT Fastback — дешевый и компактный аналог BMW X2 и X6.

Концепт FIAT Fastback

Новый FIAT Fastback позиционируют как преемника модели Tipo. Ожидается, что серийная модель сохранит оригинальный рубленый стиль концепта с пиксельной оптикой.

Кроссовер FIAT Fastback будет собратом Citroen Basalt. Французская модель предлагается с 1,2-литровыми бензиновыми двигателями на 82 и 110 сил.

Вторая модель — семейный кроссовер FIAT GigaPanda. Из названия понятно, что это удлиненный вариант модели Grande Panda с таким же угловатым дизайном.

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4,4-метровый FIAT GigaPanda построят на базе Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Как и собратья, он будет доступен в версиях на 5 и 7 мест.

Модель будет доступна в 1,2-литровых бензиновой и гибридной версиях, а также в 113-сильном электрическом исполнении с запасом хода до 400 км. Цена FIAT GigaPanda будет стартовать примерно с 20 000 евро.

Между прочим, недавно FIAT Grande Panda получил оригинальную внедорожную версию.

Также Фокус писал о дешевом седане FIAT с большим багажником.