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Авто

Сімейна модель та BMW X6 на мінімалках: FIAT готує оригінальні недорогі кросовери (фото)

FIAT GigaPanda, кросовер FIAT
Фото: Stellantis | Прототип сімейного кросовера FIAT GigaPanda

FIAT розширить свою лінійку кросоверів. Найближчим часом презентують дві нестандартні моделі.

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Про це повідомив керівник FIAT у Європі Гаетано Торель британському виданню Auto Express.

За його словами, нові кросовери FIAT презентують у найближчі 12 місяців, причому перша модель дебютує до кінця нинішнього року. Це буде купе-кросовер FIAT Fastback — дешевий і компактний аналог BMW X2 та X6.

FIAT Fastback, кросовер FIAT Fullscreen
Концепт FIAT Fastback

Новий FIAT Fastback позиціонують як наступника моделі Tipo. Очікується, що серійна модель збереже оригінальний рубаний стиль концепту з піксельною оптикою.

Кросовер FIAT Fastback буде побратимом Citroen Basalt. Французьку модель пропонують із 1,2-літровими бензиновими двигунами на 82 та 110 сил.

Друга модель – сімейний кросовер FIAT GigaPanda. Із назви зрозуміло, що це подовжений варіант моделі Grande Panda із таким же кутастим дизайном.

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4,4-метровий FIAT GigaPanda збудують на базі Citroen C3 Aircross та Opel Frontera. Як і побратими, він буде доступний у версіях на 5 та 7 місць.

Модель буде доступна в 1,2-літрових бензиновій та гібридній версіях, а також у 113-сильному електричному виконанні із запасом ходу до 400 км. Ціна FIAT GigaPanda стартуватиме приблизно з 20 000 євро.

Між іншим, нещодавно FIAT Grande Panda отримав оригінальну позашляхову версію.

Також Фокус писав про дешевий седан FIAT із великим багажником.