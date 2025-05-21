Сімейна модель та BMW X6 на мінімалках: FIAT готує оригінальні недорогі кросовери (фото)

FIAT розширить свою лінійку кросоверів. Найближчим часом презентують дві нестандартні моделі.

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Про це повідомив керівник FIAT у Європі Гаетано Торель британському виданню Auto Express.

За його словами, нові кросовери FIAT презентують у найближчі 12 місяців, причому перша модель дебютує до кінця нинішнього року. Це буде купе-кросовер FIAT Fastback — дешевий і компактний аналог BMW X2 та X6.

Концепт FIAT Fastback

Новий FIAT Fastback позиціонують як наступника моделі Tipo. Очікується, що серійна модель збереже оригінальний рубаний стиль концепту з піксельною оптикою.

Кросовер FIAT Fastback буде побратимом Citroen Basalt. Французьку модель пропонують із 1,2-літровими бензиновими двигунами на 82 та 110 сил.

Друга модель – сімейний кросовер FIAT GigaPanda. Із назви зрозуміло, що це подовжений варіант моделі Grande Panda із таким же кутастим дизайном.

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4,4-метровий FIAT GigaPanda збудують на базі Citroen C3 Aircross та Opel Frontera. Як і побратими, він буде доступний у версіях на 5 та 7 місць.

Модель буде доступна в 1,2-літрових бензиновій та гібридній версіях, а також у 113-сильному електричному виконанні із запасом ходу до 400 км. Ціна FIAT GigaPanda стартуватиме приблизно з 20 000 євро.

Між іншим, нещодавно FIAT Grande Panda отримав оригінальну позашляхову версію.

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